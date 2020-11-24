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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İznik'te keşfedilen Roma dönemine ait 1500 yıllık mezardaki mesaj şoke etti! Böyle lanetledi: Kim onu yok ederse kıyamet günü... İznik'te keşfedilen Roma dönemine ait 1500 yıllık mezardaki mesaj şoke etti! Böyle lanetledi: Kim onu yok ederse kıyamet günü...
Son dakika haberi... Unesco'nun geçici miras listesinde bulunan Bursa'nın İznik ilçesinde, 8 insana ait kemiklerin bulunduğu 5'inci yüzyıla ait mezar odası keşfedildi. O dönemde yaşayan bir kadının, 48 yaşındaki eşi ve 14 yıl yaşındaki oğlu için yaptırdığı kayda geçirilen mezar taşından çıkan mesaj ise şoke etti. Bakın nasıl nasıl lanetledi?
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 09:21
Tarihte birçok medeniyete başkentlik yapan Bursa'nın tarihi ilçelerinden İznik'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılan erken Roma dönemine ait lahit mezarların bulunduğu 10 dönümlük zeytinlikte, arkeologların çalışmaları devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hisardere yolu üzerinde bulunan alanda yaklaşık bir yıldır süren çalışmalarda terakotadan yapılan ve 1500 yıllık olduğu tahmin edilen özel mezar odası ortaya çıkarıldı.
Arkeologlar, birinde 6, diğerinde ise 2 insana ait kemiklere rastladı. Bir mezar taşında keşfedilen ve Türkçeye çevrilen yazı ise tarihçiler tarafından büyük ilgi ile karşılandı.
"KİM O'NU YOK EDERSE, KIYAMET GÜNÜ..." İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, mezar taşında, "Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 yıl yaşayan ve Phretens'in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 yıl yaşayan oğlum Lul için diktim. Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir, ama kim onu yok ederse kıyamet günü Tanrı'ya hesap verecektir" ifadelerinin yer aldığını söyledi.
Keşfin ardından bu yazıtı Prof. Dr. Boris Dreyer'e çözdürdüklerini belirten Türkmenoğlu,
"5'inci yüzyıla ait mezar taşı. Bunun üzerinde de bir kadının hem 48 yaşında ölen kocası hem de 14 yaşında olan oğlu için bir mezar yaptırdığını anlıyoruz" dedi.