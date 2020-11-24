"KİM O'NU YOK EDERSE, KIYAMET GÜNÜ..."

İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, mezar taşında, "Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 yıl yaşayan ve Phretens'in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 yıl yaşayan oğlum Lul için diktim. Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir, ama kim onu yok ederse kıyamet günü Tanrı'ya hesap verecektir" ifadelerinin yer aldığını söyledi.