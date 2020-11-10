Atatürk'ü gören Fatma nine o anları anlattı: Bana ekmek parası verdi

Atatürk'ün fotoğrafını öpüp, seven Fatma Bingöl, "Atatürk'e çok çok selam. Buraya geldi. Ne yaptığımı sordu. İyi olduğumu söyledim. Neyimin eksik olduğunu sordu. Paramın olmadığını söyledim. Bana ekmek parası verdi. Çok özledim Atatürk'ü. Atatürk'ü çok seviyorum. Sevmeden olmaz" dedi.