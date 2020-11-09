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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 10 Kasım mesajları 2020: En duygulu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri 10 Kasım mesajları 2020: En duygulu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri
10 Kasım mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinde Atatürk saygıyla anılacak ve Atatürk anısına anma törenleri düzenlenecek. Atatürk'ü anmak adına sosyal medyadan mesaj paylaşmak isteyenler için en duygulu mesajları haberimizde derledik. İşte en duygulu ve en güzel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 17:08
10 Kasım mesajları... Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde yad edilecek. 10 Kasım öncesinde Atatürk'ü sosyal medya platformlarında mesajlar paylaşarak anmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde en güzel mesajları araştırmaya başladılar. 10 Kasım 1938 sabahı 09:05'te hayata gözlerini yuman Atatürk, arkasında gözü yaşlı milyonlar bırakmıştı.İşte en duygulu ve en güzel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR 10 KASIM MESAJLARI
● Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.
● Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır.
● Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
● Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz.
● Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
● Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.
● Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve yeniliklerin sahibi olan Atatürk, fikirleri ile her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır.
● Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.