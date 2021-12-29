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Atatürk'e benzerliği ile tanınan Göksel Kaya karısı tarafından feci şekilde dövüldü: 'Geber' dedi ve…

Son dakika haberleri… Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği ile tanınan oyuncu Göksel Kaya karısı tarafından feci şekilde dövüldüğünü dile getirdi. Kaya, karısının kendisini yerdeyken bile tekmelediğini, yumrukladığını belirterek şikayetçi oldu. Kaya, "Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber' dedi." dedi. İşte son dakika haberinin çarpıcı detayları…

Giriş Tarihi: 29.12.2021 12:51
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Atatürk’e benzerliği ile tanınan Göksel Kaya karısı tarafından feci şekilde dövüldü: ’Geber’ dedi ve…

Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken ve filmlerde rol alan 57 yaşındaki Göksel Kaya, 4 sene önce dünya evine girdiği Handan Sarıhan Kaya hakkında, kendisine şiddet gösterdiği iddiasıyla şikayette bulundu.

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Atatürk’e benzerliği ile tanınan Göksel Kaya karısı tarafından feci şekilde dövüldü: ’Geber’ dedi ve…

"GEBER DEDİ 3 SAAT BENİ YERDE BIRAKTI, YUMRUK VE TEKME ATTI"

Hastanede dört gün tedavi olup, taburcu edilen Kaya, akciğer kanseri olduktan sonra karısının arasının açıldığını ifade ederek, "Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber' dedi. 3 saat beni yerde bıraktı, yumruk ve tekme attı" şeklinde konuştu.

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Atatürk’e benzerliği ile tanınan Göksel Kaya karısı tarafından feci şekilde dövüldü: ’Geber’ dedi ve…

4 GÜN TEDAVİ EDİLDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, çeşitli etkinlikler ile televizyon programlarına katılan ve filmlerde Atatürk'ü canlandıran Göksel Kaya, 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya'nın perşembe günü kendisini Ankara'daki evlerinde darp ettiğini iddia etti. Göksel Kaya, eşinden şikayetçi oldu. Kaya, kardeşi tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürülürken, hastanede tedavi gördü. 4 gün süren tedaviden sonra taburcu edilen Kaya'nın vücudundaki darp izleri, doktor raporunda yer aldı.

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Atatürk’e benzerliği ile tanınan Göksel Kaya karısı tarafından feci şekilde dövüldü: ’Geber’ dedi ve…

"AYAKTA DURAMAZ OLDUM 'SANA BAKAMAM' DEDİ"

Göksel Kaya, 2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyulunca eşiyle arasında gerginlikler başladığını, eşinin kendisine bakmak istemediğini söyleyerek, "2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyuldu ve tedaviye başlandı. 2 yıl tedavim sürdü ve daha sonra yapılan tetkiklerde beyne de sıçradığı tespit edildi. Onun da tedavisine başlandı. Bu hastalık bende denge kaybına neden olurken ayakta duramaz oldum. Evde yığılıp kaldım. Eşimle paylaştığımda bana 'Bu şekilde sana bakamam. Ben çalışıyorum' dedi. Tartışmalarımız başladı" dedi.

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Atatürk’e benzerliği ile tanınan Göksel Kaya karısı tarafından feci şekilde dövüldü: ’Geber’ dedi ve…

'GEBER, BANA NE'

Bunun üzerine 1 ay Gebze'de kardeşinin yanında kaldığını sonra eşi arayınca tekrar Ankara'ya döndüğünü anlatan Kaya, "Eşim aradı 'Tedaviyi Ankara'da devam edelim' dedi. Ben de gittim. Keşke gitmez olaydım. Niyet farklıymış meğer. Akşam evde tartışma kavga başladı. Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, diye eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber, bana ne' dedi. Yer fayans, buz gibi ve yaklaşık 3 saat boyunca çıplak beni yerde bıraktı. Üzerime birkaç yumruk ve tekme attı" diye konuştu.