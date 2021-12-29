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TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? 2 Sinovac 2 BioNTech olanlar 3. dozu yerli aşı TURKOVAC olabilir mi?

TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanacak olan TURKOVAC aşısı hakkında bazı sorular gündeme geldi. 2 doz Sinovac ya da BioNTech aşısı olan vatandaşlar, üçüncü dozu TURKOVAC olabilip olamayacağını araştırıyor. Peki, TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? 2 Sinovac 2 BioNTech olanlar 3. dozu yerli aşı TURKOVAC olabilir mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 16:59
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TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? 2 Sinovac 2 BioNTech olanlar 3. dozu yerli aşı TURKOVAC olabilir mi?

TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında yerli aşı TURKOVAC ile ilgili son gelişmeler görüşülecek. Acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın hangi tarihte kullanıma başlayacağı merak edilirken, bir yandan da aşı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? 2 Sinovac 2 BioNTech olanlar 3. dozu yerli aşı TURKOVAC olabilir mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? 2 Sinovac 2 BioNTech olanlar 3. dozu yerli aşı TURKOVAC olabilir mi?

2 SINOVAC 2 BIONTECH OLANLAR 3. DOZU YERLİ AŞI TURKOVAC OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iki doz Sinovac aşısı sonrası hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ın kullanılmasının antikor sayısını 4 ila 5 kat artırabilme özelliği olduğunu söyledi.

Aydın, salgınla mücadelede dış ve iç bariyer olmak üzere iki faktör olduğunu, dış bariyerin maske, mesafe ve temizlik kurallarından, iç bariyerin ise kişinin savunma hücrelerinden oluştuğunu belirtti. Aydın, iç bariyerin kuvvetli olabilmesi için ya hastalığın geçirilmesi ya da kişinin aşılanmış olması gerektiğine işaret etti.

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TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? 2 Sinovac 2 BioNTech olanlar 3. dozu yerli aşı TURKOVAC olabilir mi?

"TOPLUMSAL İMMÜNİZASYONUN YÜKSEK DÜZEYE ULAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Prof. Dr. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimizi kendi aşımızla buluşturan 9'uncu ülke olduk. Burada kıymetli bir şey daha var. Aşı karşıtlığı anlamında söylemiyorum aşı tedirginliği içinde olan, 'Ben yerli ve milli aşıyı bekliyorum.' diyen bir grup vardı. En azından bu grubun beklentileri karşılandığı için aşı hemen uygulanmaya başlandığında hızlı şekilde randevu alıp aşılanma potasına girerek ikinci ve üçüncü dozların ve toplumsal immünizasyonun yüksek düzeye ulaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum."

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TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? 2 Sinovac 2 BioNTech olanlar 3. dozu yerli aşı TURKOVAC olabilir mi?

TURKOVAC'un Sinovac aşısına benzeyen bir inaktif aşı olduğunu belirten Aydın, hazırlanması, hayvan deneyleri ve faz çalışmalarına kadar tüm aşamalarının Türkiye'de bir yıllık bir süre içerisinde tamamlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, aşının etkinliğine ilişkin de şunları kaydetti:

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TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? 2 Sinovac 2 BioNTech olanlar 3. dozu yerli aşı TURKOVAC olabilir mi?

"Yapılan çalışmanın benzeri olan Çin aşısıyla karşılaştırılması uygundu ve neticede de o şekilde yapıldı. Öncelikle Çin aşısıyla benzer ve ondan daha üst düzeyde bir etkinliğinin olduğunu biliyoruz. Güvenilirlik problemi söz konusu değil. Bir diğer taraftan 3'üncü doz yani hatırlatma dozu olarak yaptığımızda antikor sayısını 4-5 kat artırabilme özelliğini biliyoruz. Böyle olunca da bugünden sonra Çin aşısı dediğimiz Sinovac aşısının hatırlatma dozu veya ilk doz olarak rahatlıkla TURKOVAC kullanılabilir."