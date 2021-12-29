29 Aralık 2021, Çarşamba
TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? 2 Sinovac 2 BioNTech olanlar 3. dozu yerli aşı TURKOVAC olabilir mi?
TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanacak olan TURKOVAC aşısı hakkında bazı sorular gündeme geldi. 2 doz Sinovac ya da BioNTech aşısı olan vatandaşlar, üçüncü dozu TURKOVAC olabilip olamayacağını araştırıyor. Peki, TURKOVAC aşısı yan etkileri neler? 2 Sinovac 2 BioNTech olanlar 3. dozu yerli aşı TURKOVAC olabilir mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 16:59
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