Ataşehir Belediyesi’nde usulsüz devir iddiası! Yeşil alan önce otopark sonra pazar oldu

Ancak bu arazi ile ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Pazar alanına çevrilen arazi aslında imar planlarında park alanı olarak gözüküyordu. Ancak belediyenin burayı önce otopark olarak kullandığı daha sonra ise pazar yeri yaptığı öğrenildi.