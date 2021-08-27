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Ataşehir Belediyesi’nde usulsüz devir iddiası! Yeşil alan önce otopark sonra pazar oldu

Ataşehir Belediyesi'nin imar planlarında yeşil alan olarak gözüken yeri önce otopark daha sonra da pazar alanı olarak kullandığı ortaya çıktı. Yeni açılan halk pazarının işletmesinin de usulsüz olarak Anadolu Yakası Pazarcılar Odası Derneği'ne verildiği iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 10:27
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Ataşehir Belediyesi’nde usulsüz devir iddiası! Yeşil alan önce otopark sonra pazar oldu

İmar alanında yeşil alan olarak görünen alanın pazar alanı olarak kullandığı ortaya çıktı. Ataşehir Belediyesi, yaklaşık 8 dönümlük alana, 200 esnaf için 800 tahtalık pazar alanı kurdu.

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Ataşehir Belediyesi’nde usulsüz devir iddiası! Yeşil alan önce otopark sonra pazar oldu

Ancak bu arazi ile ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Pazar alanına çevrilen arazi aslında imar planlarında park alanı olarak gözüküyordu. Ancak belediyenin burayı önce otopark olarak kullandığı daha sonra ise pazar yeri yaptığı öğrenildi.

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Ataşehir Belediyesi’nde usulsüz devir iddiası! Yeşil alan önce otopark sonra pazar oldu

Ayrıca yeni açılan halk pazarının işletmesinin de usulsüz olarak Anadolu Yakası Pazarcılar Odası Derneği'ne verildiği iddia edildi.

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Ataşehir Belediyesi’nde usulsüz devir iddiası! Yeşil alan önce otopark sonra pazar oldu

"SORDUĞUMUZDA ALELACELE DOSYA HAZIRLADILAR"

Ataşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Mustafa Naim Yağcı, "Kapalı pazar olarak kullanıldığında buranın esas fonksiyonunu mutlaka etkileyecektir. Çünkü kalıcı yapılmıştır. Bir daha buranın yeşil alan olarak kullanılması mümkün değil. Önce otopark olarak çevirmeleri. Sanırım orayı birine vermişlerdi. Mecliste 'Kime verildi?' diye sorduğumuzda bir ay sonraki meclise alelacele bir dosya hazırlayıp kapalı pazar alanına çevrilmesi noktasında bir teklifle geldiler." şeklinde konuştu.

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Ataşehir Belediyesi’nde usulsüz devir iddiası! Yeşil alan önce otopark sonra pazar oldu

İddialara söz konusu olan pazar işte burası. Bu noktayla ilgili AK Parti üyeleri bir sorunu önerisi verdi ancak ancak önerge oy çokluğuyla reddedildi.