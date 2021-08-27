28 Ağustos 2021, Cumartesi
Ataşehir Belediyesi’nde usulsüz devir iddiası! Yeşil alan önce otopark sonra pazar oldu
Ataşehir Belediyesi'nin imar planlarında yeşil alan olarak gözüken yeri önce otopark daha sonra da pazar alanı olarak kullandığı ortaya çıktı. Yeni açılan halk pazarının işletmesinin de usulsüz olarak Anadolu Yakası Pazarcılar Odası Derneği'ne verildiği iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 10:27
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