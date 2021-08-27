28 Ağustos 2021, Cumartesi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların yürek sızlatan ölümü! Soruşturma başlatıldı
Nesli tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yaşam alanlarından Antalya Belek'te, yumurtadan çıkan 60 yavru deniz kaplumbağası, bir otelin kumsala koyduğu ahşap yürüme bandının altında sıkışarak öldü. Skandal olayla ilgili 3 ayrı kurum soruşturma başlattı.
Giriş Tarihi: 27.08.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 15:42
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