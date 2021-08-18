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Haberler Galeri Aşure Günü okunacak dualar: Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Hasta olmamak için...

Aşure Günü okunacak dualar: Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Hasta olmamak için...

Aşure Günü okunacak dualar neler? Aşure Günü'nün gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aşure Günü okunacak dualar neler? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2021 10:52
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Aşure Günü okunacak dualar: Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Hasta olmamak için...

Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bolluk ve bereketin simgesi Aşure Günü bugün itibarıyla idrak ediliyor. Muharrem ayının son gününe kadar devam edecek Aşure Günü ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bu mübarek günde gül suyuna fatiha suresi okumanın önemi merak ediliyor. Peki, Aşure Günü okunacak dualar neler? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşure Günü okunacak dualar: Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Hasta olmamak için...

AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.

Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur. (Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)

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Aşure Günü okunacak dualar: Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Hasta olmamak için...

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Elhamdulillahi rabbil alemin... Vessaletü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...

Allahümme entel bediyül gadim.... El hayyul kerim... El hannanül mennan... Ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....

Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...

Bi ramhmetike ya erhamer rahimin... Ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...

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Aşure Günü okunacak dualar: Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Hasta olmamak için...

DUA OKUNMALI, 10 DEFA ŞU DUA OKUNUR

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

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Aşure Günü okunacak dualar: Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Hasta olmamak için...

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

Aşure Günü'ne özel yapılması gereken bir takım ibadetler ve hareketler vardır.