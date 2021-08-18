Aşure Günü okunacak dualar: Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Hasta olmamak için...

AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.

Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur. (Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)