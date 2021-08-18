19 Ağustos 2021, Perşembe
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Aşure Günü okunacak dualar: Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Hasta olmamak için...
Aşure Günü okunacak dualar neler? Aşure Günü'nün gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aşure Günü okunacak dualar neler? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.08.2021 10:52
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