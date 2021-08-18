Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur?

Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İslam alemi açısından önemli günlerden olan Aşure Günü bugün idrak ediliyor. Muharrem ayı içerisinde yer alan, Muharrem'in 10'uncu günü idrak edilen Aşure Günü ibadetlerle geçirilecek. Bu mübarek günü huşu içinde karşılamaya hazırlanan Müslümanlar, çekilecek tesbihler ve zikirler ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 13:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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