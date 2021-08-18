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Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur?

Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İslam alemi açısından önemli günlerden olan Aşure Günü bugün idrak ediliyor. Muharrem ayı içerisinde yer alan, Muharrem'in 10'uncu günü idrak edilen Aşure Günü ibadetlerle geçirilecek. Bu mübarek günü huşu içinde karşılamaya hazırlanan Müslümanlar, çekilecek tesbihler ve zikirler ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 13:18
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Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur?

Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Peygamberlerin hayatına dair önemli hadiselerin yaşandığı Aşure Günü geldi çattı.

Muharrem ayının 10'uncu günü idrak edilen Aşure Günü'nün gelmesiyle birlikte hazırlıklara başlayan vatandaşlar, bu mübarek günü ibadetlerle geçirecek. Peki, Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur? İşte ayrıntılar...

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Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur?

AŞURE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

* Aşure günü bol bol tövbe-i istiğfar çekilir.

* Bol bol La ilahe illallah çekilir.

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Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur?

* Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh.

* Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi.

* Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi'l–azîm

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Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur?

AŞURE GÜNÜNDE OKUNACAK DUALAR

Aşure gününde edilmesi okunması gereken dualar şöyledir:

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Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur?

'Habiballahu venilmel vekil. Niğmel Mevla ve niğmennasiru gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masir'

'Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Duası 70 defa okunur.