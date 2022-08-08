08 Ağustos 2022, Pazartesi
Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı tarihi ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tüm detaylar
Kerbela olayı nedir? Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen aşure günü bugün başladı. Aşure günü aynı zamanda İslam aleminin ortak acısı olan Kerbela olayının yaşandığı gündür. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınları, bir Aşure günü Kerbela'da katledilerek şehit edilmişlerdir. Kerbela olayı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı tarihi ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 13:01
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