Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi? Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi? Türkiye yeraltı zenginlikleri kaynakları bakımından kaçıncı sırada? En çok petrol hangi ülkede? Türkiye'nin ne kadar petrol rezervi var? En çok altın hangi ülkede? Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var? En çok doğalgaz hangi ülkede? Türkiye'nin ne kadar doğalgaz rezervi var? İşte dünyanın konuştuğu o liste...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





