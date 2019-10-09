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Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi? Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi? Türkiye yeraltı zenginlikleri kaynakları bakımından kaçıncı sırada? En çok petrol hangi ülkede? Türkiye'nin ne kadar petrol rezervi var? En çok altın hangi ülkede? Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var? En çok doğalgaz hangi ülkede? Türkiye'nin ne kadar doğalgaz rezervi var? İşte dünyanın konuştuğu o liste...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 12:13
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Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi? Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE ÜLKELERİN YERALTI KAYNAKLARI ZENGİNLİKLERİ

EN ÇOK ALTIN HANGİ ÜLKEDE? TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

49-Ürdün: 38,3 ton.

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Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi? Türkiye kaçıncı sırada?

48-Bulgaristan: 40,3 ton

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Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi? Türkiye kaçıncı sırada?

47-Bolivia: 42,5 ton

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Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi? Türkiye kaçıncı sırada?

46-Belarus: 43,6 ton

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Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkesi hangisi? Türkiye kaçıncı sırada?

45-Finlandiya: 49,1 ton

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