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Asrın felaketi sonrası Adıyaman! Hasar tespiti nasıl yapılıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği hasar tespit ekibi Adıyaman'da çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Adıyaman'da 34 bin 578 binada hasar tespit çalışması tamamlandı. Depremin vurduğu Adıyaman'da 6 bin 990 bina acil yıkılacak. Ayrıntıları hasar tespit ekibi ile binalara giren A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Ağır hasarlı binalar gözle görülür şekilde tespit edilirken orta hasarlı ve az hasarlı binalar için süreçler farklı işliyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 12:02
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Asrın felaketi sonrası Adıyaman! Hasar tespiti nasıl yapılıyor?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem Türkiye'yi derinden sarstı. Deprem bölgesinde binlerce konut yıkılırken 39 binden fazla da can kaybı yaşandı. İlki Kahramanmaraş'ın Pazarcık, ikincisi ise Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'yı direkt etkiledi.

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Asrın felaketi sonrası Adıyaman! Hasar tespiti nasıl yapılıyor?

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi toplam 108 bin 812 kilometre kare alanı vurdu. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla. Deprem bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Asrın felaketi sonrası Adıyaman! Hasar tespiti nasıl yapılıyor?

Adıyaman'da 34 bin 578 binada hasar tespit çalışması tamamlandı. Depremin vurduğu Adıyaman'da 6 bin 990 bina acil yıkılacak. Ayrıntıları hasar tespit ekibi ile binalara giren A Haber muhabiri Hande Bayraktar şunları aktardı:

Ağır hasarlı binalar gözle görülür şekilde tespit edilebiliyor ama az hasarlı binalar için içeri girmek gerekiyor.

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Asrın felaketi sonrası Adıyaman! Hasar tespiti nasıl yapılıyor?

Az hasarlı ya da orta hasarlı binaların tespiti için süreç farklı işliyor. Evlerini terk etmiş vatandaşlar var. Burada tüm binalar tespit ediliyor ve sisteme ekleniyor.

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Asrın felaketi sonrası Adıyaman! Hasar tespiti nasıl yapılıyor?

Binalardan dökülen molozlar ve bunlar insanların sağlığı için dikkat etmesi gereken unsurlardan bir tanesi.