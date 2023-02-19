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Haberler Galeri 1980 model paslanmış Audi marka otomobili restore etti 🚗 Öyle bir yere bırakılmış ki kuşlar motor kısmına yuva yapmıştı 🛠️

1980 model paslanmış Audi marka otomobili restore etti 🚗 Öyle bir yere bırakılmış ki kuşlar motor kısmına yuva yapmıştı 🛠️

Son zamanlarda restore videoları milyonlarca kişi tarafından merakla izleniyor. YouTube'da Car Restoration adlı kanalda restorasyon videoları paylaşan fenomen takipçilerini hayran bırakmaya devam ediyor. Terk edilen ve motor kısmına kuşların yuva yaptığı hurda halde 1980 model Audi marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 19.02.2023 06:09
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1980 model paslanmış Audi marka otomobili restore etti 🚗 Öyle bir yere bırakılmış ki kuşlar motor kısmına yuva yapmıştı 🛠️

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Car Restoration adlı kanalıyla takipçilerine yaptığı restorasyon videolarını paylaşan kişi görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1980 model paslanmış Audi marka otomobili restore etti 🚗 Öyle bir yere bırakılmış ki kuşlar motor kısmına yuva yapmıştı 🛠️

Terk edilmiş 1980 model Audi arabayı bulan kişi otomobili evindeki garaja götürdü.

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1980 model paslanmış Audi marka otomobili restore etti 🚗 Öyle bir yere bırakılmış ki kuşlar motor kısmına yuva yapmıştı 🛠️

Tüm parçaları elinden geçirerek yenileyen bu kişi arabanın son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

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1980 model paslanmış Audi marka otomobili restore etti 🚗 Öyle bir yere bırakılmış ki kuşlar motor kısmına yuva yapmıştı 🛠️

Arabanın her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu takipçileriyle paylaştı.

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1980 model paslanmış Audi marka otomobili restore etti 🚗 Öyle bir yere bırakılmış ki kuşlar motor kısmına yuva yapmıştı 🛠️

İşte hurda halindeki arabanın son hali.