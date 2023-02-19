1980 model paslanmış Audi marka otomobili restore etti 🚗 Öyle bir yere bırakılmış ki kuşlar motor kısmına yuva yapmıştı 🛠️

Son zamanlarda restore videoları milyonlarca kişi tarafından merakla izleniyor. YouTube'da Car Restoration adlı kanalda restorasyon videoları paylaşan fenomen takipçilerini hayran bırakmaya devam ediyor. Terk edilen ve motor kısmına kuşların yuva yaptığı hurda halde 1980 model Audi marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 19.02.2023 06:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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