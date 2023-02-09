A Haber canlı yayınında tüyleri diken diken eden anlar! Gelen sesle buz kestiler... İşte Malatya'da yaşam sessizliği

Son dakika deprem haberi... Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. AFAD ve gönüllü kurtarma ekipleri enkazda yaşam izi arıyor. A Haber ekipleri depremin ilk anından itibaren haber nöbetini sürdürüyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, canlı yayında o anlardan birine tanıklık etti. İşte o anlarda yaşananlar...