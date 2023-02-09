09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri A Haber canlı yayınında tüyleri diken diken eden anlar! Gelen sesle buz kestiler... İşte Malatya'da yaşam sessizliği

A Haber canlı yayınında tüyleri diken diken eden anlar! Gelen sesle buz kestiler... İşte Malatya'da yaşam sessizliği

Son dakika deprem haberi... Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. AFAD ve gönüllü kurtarma ekipleri enkazda yaşam izi arıyor. A Haber ekipleri depremin ilk anından itibaren haber nöbetini sürdürüyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, canlı yayında o anlardan birine tanıklık etti. İşte o anlarda yaşananlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:22
  • 1
  • 37
A Haber canlı yayınında tüyleri diken diken eden anlar! Gelen sesle buz kestiler... İşte Malatya’da yaşam sessizliği

Türkiye yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından tüm imkanlar seferber edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 37
A Haber canlı yayınında tüyleri diken diken eden anlar! Gelen sesle buz kestiler... İşte Malatya’da yaşam sessizliği

TÜRKİYE'NİN "HAYAT" ORDUSU

AFAD ve gönüllü kurtarma ekipleri enkazda yaşam izi arıyor. 100 binden fazla görevli deprem bölgesinde çalışmalara katılıyor.

  • 3
  • 37
A Haber canlı yayınında tüyleri diken diken eden anlar! Gelen sesle buz kestiler... İşte Malatya’da yaşam sessizliği

Peş peşe mucize haberleri gelmeye devam ederken A Haber ekipleri o anlara anbean tanıklık ediyor.

  • 4
  • 37
A Haber canlı yayınında tüyleri diken diken eden anlar! Gelen sesle buz kestiler... İşte Malatya’da yaşam sessizliği

A Haber muhabiri Yüksel Akalan, o anlardan birini canlı yayında aktardı.

  • 5
  • 37
A Haber canlı yayınında tüyleri diken diken eden anlar! Gelen sesle buz kestiler... İşte Malatya’da yaşam sessizliği

Malatya'da 76. saatte enkaz altından gelen ses için "sessizlik" istendi.