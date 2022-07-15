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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Ağustos celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, merakla askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2022 11:15
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından 2022 Ağustos celbi duyurusu yayımlandı. Söz konusu dönemde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerinin neresi çıktığını merak ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Ağustos celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

AĞUSTOS 2022 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

1. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

2. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)