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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Ağustos celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, merakla askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...