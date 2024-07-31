31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Türkiye Kim Milyoner Olmak İster'deki sözleriyle onu konuşmuştu! Türk akademisyen İsrail'de yaşadıklarını anlattı

atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yaptığı açıklamalarla kendisinden söz ettiren akademisyen Abdullah Palazoğlu, Gazze'de İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden katliamları nedeniyle İsrail'deki görevinden istifa ederek Türkiye'ye dönme kararını anlattı. Palazoğlu, "İsrail bunun savaş olduğunu iddia ediyor. Bu bir savaş değil katliam" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 09:09 Güncelleme: 31.07.2024 09:39
  • 1
  • 15
Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’deki sözleriyle onu konuşmuştu! Türk akademisyen İsrail’de yaşadıklarını anlattı

Yarışmanın 28 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne konuk olan Abdullah Palazoğlu, İsrail'de akademisyen olarak çalışırken İsrail'in Filistin'e yaptığı zulme sessiz kalmayacağını anlayıp Türkiye'ye döndüğünü dile getirdi.

  • 2
  • 15
Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’deki sözleriyle onu konuşmuştu! Türk akademisyen İsrail’de yaşadıklarını anlattı

İzleyicilerin büyük takdirini kazanan 51 yaşındaki Abdullah Palazoğlu, "İnsana karşı yapılan her türlü zulmün karşısındayım" dedi.

  • 3
  • 15
Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’deki sözleriyle onu konuşmuştu! Türk akademisyen İsrail’de yaşadıklarını anlattı

Sabah'ın haberine göre 7 Ekim'den bu yana yaşanan katliamın İsrail'de de protesto edildiğinin altını çizen İsrail'deki Ben-Gurion Üniversitesi'nde Teoloji Bölümü'nde görevli Abdullah Palazoğlu, "İsrail'de halk bunu istemiyor.

  • 4
  • 15
Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’deki sözleriyle onu konuşmuştu! Türk akademisyen İsrail’de yaşadıklarını anlattı

Irkçı Yahudileri sevmiyorlar ve yaşananlara tepki veriyorlar. Hatta ülke içerisinde protestolar düzenleniyor ama İsrail basını bunları göstermiyor. Avrupa'ya bu kısımlar gösterilmiyor.

  • 5
  • 15
Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’deki sözleriyle onu konuşmuştu! Türk akademisyen İsrail’de yaşadıklarını anlattı

Bu bir savaş değil katliam. Bunun dinle bir alakası yok. Ben buna vahşi siyonizm diyorum." ifadelerini kullandı.