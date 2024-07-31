31 Temmuz 2024, Çarşamba
Türkiye Kim Milyoner Olmak İster'deki sözleriyle onu konuşmuştu! Türk akademisyen İsrail'de yaşadıklarını anlattı
atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yaptığı açıklamalarla kendisinden söz ettiren akademisyen Abdullah Palazoğlu, Gazze'de İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden katliamları nedeniyle İsrail'deki görevinden istifa ederek Türkiye'ye dönme kararını anlattı. Palazoğlu, "İsrail bunun savaş olduğunu iddia ediyor. Bu bir savaş değil katliam" ifadelerini kullandı.
Giriş: 31.07.2024 09:09 Güncelleme: 31.07.2024 09:39
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15