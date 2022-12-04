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Haberler Galeri İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 ilçede saatlerce olmayacak! İşte o günler ve saatler...

İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 ilçede saatlerce olmayacak! İşte o günler ve saatler...

İstanbul genelinde soğuk havanın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte kışın etkili olacak kar yağışları öncesi elektrik hatlarında çalışmalar sürerken hafta içinde çok sayıda ilde belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada o bölgelere yer verilirken, kesintilerin yaşanacağı saatler de paylaşıldı. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.12.2022 17:45 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:54
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İstanbul’da dev elektrik kesintisi! 16 ilçede saatlerce olmayacak! İşte o günler ve saatler...

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada İstanbul genelinde hafta içi günlerde belirli saatlerde elektrik kesintilerinin yaşanacağı açıklandı.Ya

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İstanbul’da dev elektrik kesintisi! 16 ilçede saatlerce olmayacak! İşte o günler ve saatler...

16 ilçede yaşanacak kesintiye ilişkin detaylı bilgi verilirken bazı bölgelerde elektrik kesintileri 8 saat boyunca sürecek.

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İŞTE O İLÇELER VE ELEKTRİK KESİNTİ SAATLERİ

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İstanbul’da dev elektrik kesintisi! 16 ilçede saatlerce olmayacak! İşte o günler ve saatler...

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, SONBAHAR, TAŞOCAĞI, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, ÖMÜR, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, TÜRKSOY, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, KADİM, KIBRIS, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/12/2022 01:00:00 - 05/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKMİNARE, BAHRİYE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, SONBAHAR, TAŞOCAĞI, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, ÖMÜR, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 05/12/2022 09:00:00 - 05/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ALEYNA, AYŞENUR, BARANDE, BAŞARI, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, NURSELİ, ORBAY, ORTAKÖY, SAFİYE, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, ŞAYESTE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk / NENEHATUN mah MASUM, RIFAT ILGAZ, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ÜNER sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AYVAZ, AZMİ, BALA, BAĞCI, BOZKIR, DUATEPE, ERSAN, FEDA, FEYYAZ, FUNDA, FÜSUN, GEZER, LALEGÜL, MECİDİYE, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, REDİF, RIFAT, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, SÜRUR, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 05/12/2022 10:00:00 - 05/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, BALIKÇI, ITIR, KORU ÇIKMAZI, YOSUN, ÇUKUR, İSTEK sk bölgelerinde 05/12/2022 09:00:00 - 05/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KAHRAMAN, KİLİM, KİRAZLI, PİYASA, YEŞİLCE, ÜZENGİ sk bölgelerinde 05/12/2022 09:00:00 - 05/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.