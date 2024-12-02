02 Aralık 2024, Pazartesi
Dünya Engelliler Günü Mesajları 2024 | 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlam ve önemi nedir?
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen bu özel gün, bireylerin haklarına ve fırsat eşitliğine vurgu yaparken, sosyal medyada da anlamlı mesajlar ve sözlerle destekleniyor. İşte uzun, kısa ve anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları...
Giriş Tarihi: 02.12.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 14:06