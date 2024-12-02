📍"Engellerin bizleri durduramayacağına inanarak, azimle mücadele eden tüm engelli bireylerin yanındayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, onlara huzurlu bir yaşam dilerim."

📍"Bugün, engelli bireylerin toplumsal hayatta daha fazla yer bulabilmesi için farkındalık oluşturalım ve hep birlikte engelleri ortadan kaldıralım!"

📍"Engelsiz bir dünya, herkesin ortak hayali olmalı. Bugün ve her gün, engelli bireylerin yanında durarak onların haklarını savunalım."