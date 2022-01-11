Tokat'ın 30 yıllık hasretini bitirecek baraj hızla yükseliyor

Tokat'ta, 1971 yılında yapılması planlanan, inşaat aşamasına ancak 2021'de geçilebilen Dartaş Barajı'nda çalışmalar sürüyor. Kentin 30 yıllık şebeke suyu ihtiyacını karşılayacak baraj ile ilgili AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Bu barajın hikayesi, benim yaşıma yakın. Arıtma tesisi ile birlikte yaklaşık 300 milyon liralık maliyetli bir proje" dedi.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 12:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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