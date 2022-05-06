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Müge Anlı’yı ağlatan kavuşma! "Yıllar sonra en sahici buluşma"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan kavuşma izleyicileri gözyaşlarına boğdu. 28 yaşındaki kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen Yılmaz ailesinin başına gelmeyen kalmadı. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ve bebeklerinin biberonuna kadar çaldıran Keziban Yılmaz, kocası Ali Yılmaz'ın da kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı. Oğlu ile birlikte Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Keziban Yılmaz hem eşini hem de kızını buldu. Birbirlerinden habersiz birbirlerini arayan ailenin kavuştuğu anlar Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 06.05.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 14:17
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Müge Anlı’yı ağlatan kavuşma! Yıllar sonra en sahici buluşma

Aylardır kayıp olan Saffet Yılmaz ve ailesinin kavuşması Müge Anlı ve izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

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Müge Anlı’yı ağlatan kavuşma! Yıllar sonra en sahici buluşma

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen kayıp herkesi şaşkına çevirdi. 28 yaşındaki kızı Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz, bir anda ortadan kayboldu.

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Müge Anlı’yı ağlatan kavuşma! Yıllar sonra en sahici buluşma

Yılmaz Ailesi, Ankara'dan kaybolan kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için 1,5 ay önce İstanbul'a geldi. Kızlarını bulmak için günlerce Eminönü Sahili'nde yatıp kalkan ailenin başına gelmeyen kalmadı.

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Müge Anlı’yı ağlatan kavuşma! Yıllar sonra en sahici buluşma

28 yaşındaki kızlarını bulmak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz da bir anda ortadan kayboldu. Cezaevinden izin alarak çıktığı ifade edilen baba Ali Yılmaz'ın nerede olduğu belirsizliğini korurken 28 yaşında Saffet Yılmaz'dan ise önemli bir haber geldi.

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Müge Anlı’yı ağlatan kavuşma! Yıllar sonra en sahici buluşma

Kızını bulmak için İstanbul'un yolunu tutan Keziban Yılmaz, kocasının da ortadan kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı.