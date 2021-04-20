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Bacağındaki yara dehşete düşürdü! Hep kanıyordu içinden bakın ne çıktı
Bacağında oluşan yaranın kapanmaması genç adamı çileden çıkardı. İlk başta sivilce zanneden ardından yara haline gelen kapanmayan bölge adama zor günler yaşattı. Yaranın hep kanaması nedeniyle bacağında oluşan deliğe bakan adam dikkati sayesinde kurtuldu. Yara zannetiği yerden çıkanlar görenleri dehşete düşürdü.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 16:22
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