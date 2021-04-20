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4.kattan aşağı atlayan kedi 4 ayak üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika yaşam haberleri... Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde 7 katlı binanın 4'üncü katında pencereden dışarıyı seyrederken bir anda kargaların saldırısı sonrası aşağı düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vera isimli kedinin yara almadan kurtulması sevindirdi.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:54Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 17:16