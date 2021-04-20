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Haberler Galeri 4.kattan aşağı atlayan kedi 4 ayak üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

4.kattan aşağı atlayan kedi 4 ayak üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika yaşam haberleri... Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde 7 katlı binanın 4'üncü katında pencereden dışarıyı seyrederken bir anda kargaların saldırısı sonrası aşağı düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vera isimli kedinin yara almadan kurtulması sevindirdi.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 17:16
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4.kattan aşağı atlayan kedi 4 ayak üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'nde gri renkli Scottish Fold cinsi Vera isimli kedi, açık pencerede dışarı izlerken kargaların saldırısına uğradı.

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4.kattan aşağı atlayan kedi 4 ayak üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Panikleyerek dengesini kaybeden sevimli kedi, 4'üncü kattan sert zemine dört ayak üstüne düştü.

Binanın güvenlik kamarasına yansıyan olayda, sevimli kedi yara almadan kurtuldu.

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4.kattan aşağı atlayan kedi 4 ayak üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay sonrası bahçede sevimli kediyi fark eden bina görevlisi, durumu kedinin sahiplerine bildirdi. Durumun fark edilmesiyle o anı kamera kayıtlarından izleyen kedinin sahibi Menderes Polat, sevimli kediyi veterinere götürdü.

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4.kattan aşağı atlayan kedi 4 ayak üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yapılan muayenede kedinin sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

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4.kattan aşağı atlayan kedi 4 ayak üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

"KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI"
Kedinin sahibi Menderes Polat, odayı havalandırmak amacıyla pencereyi açık bıraktıklarını ve kedinin de pencereye çıkıp hava aldığını belirtti.