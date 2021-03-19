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Haberler Galeri BİM'den termos sürprizi! 19 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel liste

BİM'den termos sürprizi! 19 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel liste

BİM'de cuma indirimleri neler? 19 Mart tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın kampanyalı ürünler listesinde en çok dikkat çeken ürünler arasında termos yer alıyor. Çift duvar vakum yalıtımlı, 7 saat soğuk, 9 saat sıcak, 36 saat buzlu muhafaza özellikli 0,47 Lt termos 259,00 TL fiyatıyla müşterilerini bekliyor. Öte yandan ev ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün de bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 09:53
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BİM'den termos sürprizi! 19 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel liste

BİM cuma indirimleri için bekleyiş sona erdi. Bugün itibarıyla satışa çıkan kampanyalı ürünler listesinde sürpriz ürünler bulunuyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında züccaciye, hırdavat ürünleri ve oyuncak çeşitleri yer alıyor. Cuma günü kampanyalarını sizler için derledik. İşte BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den termos sürprizi! 19 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel liste

Kumtel Dinamik Ankastre Set

• Cam Davlumbaz
• 60 cm açılı davlumbaz
• Siyah cam
• Alüminyum filtre
• Emaye Ocak
• 4 gözü gazlı
• Siyah emayeli
• Otomatik çakmaklı
• Ankastre Fırın
• A+ sınıfı enerji
• İç aydınlatma lambası
• Termostat
• 3 program

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BİM'den termos sürprizi! 19 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel liste

Kumtel
Mini Fırın

• 32 Litre
• Termostatlı

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  • 28
BİM'den termos sürprizi! 19 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel liste

Stanley
Termos 0,47 Lt

• Çift duvar vakum yalıtımlı
• 7 saat soğuk, 9 saat sıcak, 36 saat buzlu muhafaza

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  • 28
BİM'den termos sürprizi! 19 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel liste

Fakir
Rendeli Blender Seti

• 4 bıçaklı
• 230 V ~ 50/60 Hz