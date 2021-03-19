BİM'den termos sürprizi! 19 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel liste

BİM'de cuma indirimleri neler? 19 Mart tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın kampanyalı ürünler listesinde en çok dikkat çeken ürünler arasında termos yer alıyor. Çift duvar vakum yalıtımlı, 7 saat soğuk, 9 saat sıcak, 36 saat buzlu muhafaza özellikli 0,47 Lt termos 259,00 TL fiyatıyla müşterilerini bekliyor. Öte yandan ev ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün de bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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