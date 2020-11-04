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04 Kasım 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Artvin’de ilk kez doğal çilek üretti taleplere yetişemiyor
Artvin’de ilk kez doğal çilek üretti taleplere yetişemiyor
Borçka ilçesinde bu yıl ilk kez doğal çilek üretimi yapıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede üretilen doğal çilekler ise pazara indirilmeden alıcı buluyor.
Giriş Tarihi: 04.11.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 11:19