04 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Artvin’de ilk kez doğal çilek üretti taleplere yetişemiyor

Artvin’de ilk kez doğal çilek üretti taleplere yetişemiyor

Borçka ilçesinde bu yıl ilk kez doğal çilek üretimi yapıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede üretilen doğal çilekler ise pazara indirilmeden alıcı buluyor.

Giriş Tarihi: 04.11.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 11:19
  • 1
  • 11
Artvin’de ilk kez doğal çilek üretti taleplere yetişemiyor

Erdal Kaya'ya ait 1200 metrekare arazide çilek bahçesi oluşturuldu. İlk yıldan meyve vermeye başlayan bahçeden 1 aydır hasat yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Artvin’de ilk kez doğal çilek üretti taleplere yetişemiyor

Kasım ayına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçede çilek üretimi ve hasadı sürüyor. Hayvan gübresi kullanılarak doğal yetiştirilen çilekler, pazara indirilmeden bahçeden satılıyor.

  • 3
  • 11
Artvin’de ilk kez doğal çilek üretti taleplere yetişemiyor

Kaya, 1 dönüm bahçeden 4 ton ürün hedeflediği çilekleri, kilosu 20 liradan satışa sunuyor.

  • 4
  • 11
Artvin’de ilk kez doğal çilek üretti taleplere yetişemiyor

"LEZZETİNDEN ÇOK MEMNUN KALIYORLAR"

Hiç bilmediği bir tarıma başladığını anlatan üretici Erdal Kaya, "Acemi bir çilek üreticisiyiz, ilk senemiz ama ilk seneden yüzümüz güldü. Çok emek verdik, burada olmayan bir şey yaptık, çilek üretiyoruz. Yaklaşık bir aydır hasat yapıyoruz. Kasım ayındayız ve hasat devam ediyor.

  • 5
  • 11
Artvin’de ilk kez doğal çilek üretti taleplere yetişemiyor

Bir yandan çilekler çiçek açıyor, bir yandan toplamaya devam ediyoruz. Çileği pazara indirmeme gerek kalmadan telefonla ulaşıyorlar. İsteyenler kendileri gelip bahçeden kendi hasadını yapıyor, gidiyor. Kilosunu 20 liradan satıyoruz. Hiçbir ilaç kullanmadan, inek gübresi ile üretimi yapıyoruz ve meyveler kocaman oluyor. Müşterilerimiz de hem görüntüsüyle hem lezzetiyle çileğimizden çok memnun kalıyor." dedi.