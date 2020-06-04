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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor? Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor? Son dakika... İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Kontrolü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde bazı işletmeler yeniden kapılarını açtı. Bu gelişmelerin ardından internet kafeler ile oyun salonlarının hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, internet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 04.06.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 10:58
Son dakika haberi... İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Salgının kontrol altına alınması ile birlikte bazı işletmeler yeniden faaliyete başladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de, internet kafelerin açılacağı tarih oldu. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi mi? İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İNTERNET KAFELER VE OYUN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İnternet kafeler ile oyun salonlarının hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Düğün salonlarının açılacağı tarih resmi olarak açıklanmadı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı." dedi.
DÜĞÜN SALONLARI AÇILIŞ İÇİN ÖN TARİH BEKLİYOR
Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan düğün salonlarının, normalleşme takviminde yer almayarak bir süre daha hizmet veremeyecek olması, gelin ve damat adayları kadar salon işletmecilerini de düşündürüyor.
Aylar öncesinden rezervasyon sistemiyle çalışan düğün salonu işletmecileri, mart ayından itibaren tarihleri belirlenen düğünleri yaza erteledi. İşletmeciler, yetkililerden yaz mevsimine girilmesi nedeniyle faaliyete geçecekleri günün belirlenmesini talep ediyor.