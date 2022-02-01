01 Şubat 2022, Salı
3’üncü kattan düşerek can verdi! Şevval’in Özgecan paylaşımı yürek yaktı
Ankara Polatlı'da, Şevval Abanoz eski hastane binasının üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. 3 aylık evli Abanoz'un, 2015 senesinde lise öğrencisiyken, Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katledilmesinin ardından yerel gazetede 'Özgecan'lar için' başlığıyla yazdığı yazı gün yüzüne çıktı. Abanoz, 7 sene önce gazetedeki yazında, "Biz Özgecan'ların ölmesini istemiyoruz. Onca genç kıza yapılan bu saldırılara karşı tavrımızı ortaya koyalım. Çünkü daha fazla sessiz kalırsak yeni facialara sebep olabiliriz" ifadelerini kullanmış.
Giriş Tarihi: 01.02.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 12:43
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