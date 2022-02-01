01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 3’üncü kattan düşerek can verdi! Şevval’in Özgecan paylaşımı yürek yaktı

3’üncü kattan düşerek can verdi! Şevval’in Özgecan paylaşımı yürek yaktı

Ankara Polatlı'da, Şevval Abanoz eski hastane binasının üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. 3 aylık evli Abanoz'un, 2015 senesinde lise öğrencisiyken, Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katledilmesinin ardından yerel gazetede 'Özgecan'lar için' başlığıyla yazdığı yazı gün yüzüne çıktı. Abanoz, 7 sene önce gazetedeki yazında, "Biz Özgecan'ların ölmesini istemiyoruz. Onca genç kıza yapılan bu saldırılara karşı tavrımızı ortaya koyalım. Çünkü daha fazla sessiz kalırsak yeni facialara sebep olabiliriz" ifadelerini kullanmış.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 12:43
  • 1
  • 20
3’üncü kattan düşerek can verdi! Şevval’in Özgecan paylaşımı yürek yaktı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 21 Ekim 2021 tarihinde Samet Abanoz ile dünya evine giren Şevval Abanoz, geçen hafta cuma günü oturduğu evin yakınındaki kullanılmayan eski devlet hastanesinin üçüncü kat camından düşerek yaşamını yitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
3’üncü kattan düşerek can verdi! Şevval’in Özgecan paylaşımı yürek yaktı

Şevval Abonuz'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin akabinde memleketi Kırıkkale'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

  • 3
  • 20
3’üncü kattan düşerek can verdi! Şevval’in Özgecan paylaşımı yürek yaktı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şevval Abanoz'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşi Samet Abanoz'un ifadesi alındı. Samet Abanoz, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.

  • 4
  • 20
3’üncü kattan düşerek can verdi! Şevval’in Özgecan paylaşımı yürek yaktı

"BU ZAMANA KADAR BİNLERCE ÖZGECAN CANINDAN OLDU"
Şevval Abanoz'un, 2015 yılında 9'uncu sınıf öğrencisiyken Kırıkkale'deki yerel gazetede, 11 Şubat 2015'te Mersin'in Tarsus ilçesinde tecavüz girişimine direndiği için minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için köşe yazısı yazdığı ortaya çıktı. Şevval Abanoz'un, annesi Gamze Kutlu'nun 7 yıldır sakladığı gazetede, 'Özgecan'lar için' başlığıyla "Biz Özgecan'ların ölmesini istemiyoruz. Onca genç kıza yapılan bu saldırılara karşı tavrımızı ortaya koyalım. Çünkü daha fazla sessiz kalırsak yeni facialara sebep olabiliriz. Bu faciaların önüne neden geçemiyoruz bir türlü? Bu zamana kadar binlerce Özgecan canından oldu. Bundan sonra bunun olmasına izin vermeyelim. Eğer bir genç kız evine gitmek için otobüse binemeyecekse bizler gerçekten yeterince önlem almamışız demektir" yazdığı ortaya çıktı.

  • 5
  • 20
3’üncü kattan düşerek can verdi! Şevval’in Özgecan paylaşımı yürek yaktı

"BENİM KIZIM KARA SEVDAYA TUTULDU"

Kızının, Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından gazetede aktardığı duygularını okurken gözyaşı döken Gamze Kutlu, "Kızım liseye gidiyordu. O kadar duyarlı bir kız çocuğuydu ki Kırıkkale Gazetesi'nde 'Özgecan'lar ölmesin' diye yazı yazmıştı. Şevval'ler de ölmesin, kimse ölmesin, kimsenin canı yanmasın" dedi.