3’üncü kattan düşerek can verdi! Şevval’in Özgecan paylaşımı yürek yaktı

"BU ZAMANA KADAR BİNLERCE ÖZGECAN CANINDAN OLDU"

Şevval Abanoz'un, 2015 yılında 9'uncu sınıf öğrencisiyken Kırıkkale'deki yerel gazetede, 11 Şubat 2015'te Mersin'in Tarsus ilçesinde tecavüz girişimine direndiği için minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için köşe yazısı yazdığı ortaya çıktı. Şevval Abanoz'un, annesi Gamze Kutlu'nun 7 yıldır sakladığı gazetede, 'Özgecan'lar için' başlığıyla "Biz Özgecan'ların ölmesini istemiyoruz. Onca genç kıza yapılan bu saldırılara karşı tavrımızı ortaya koyalım. Çünkü daha fazla sessiz kalırsak yeni facialara sebep olabiliriz. Bu faciaların önüne neden geçemiyoruz bir türlü? Bu zamana kadar binlerce Özgecan canından oldu. Bundan sonra bunun olmasına izin vermeyelim. Eğer bir genç kız evine gitmek için otobüse binemeyecekse bizler gerçekten yeterince önlem almamışız demektir" yazdığı ortaya çıktı.