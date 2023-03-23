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Artık havuz park değil 'radye temel var mı' diye soruyorlar! Depremler ev tercihlerini değiştirdi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ev alacak kişiler, binaların sosyal donatılarından ziyade deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığı, fay hattına yakınlığı veya uzaklığı gibi hususlara dikkat ediyor.

Giriş Tarihi: 23.03.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 13:12
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Artık havuz park değil ’radye temel var mı’ diye soruyorlar! Depremler ev tercihlerini değiştirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Gayrimenkul Acenteleri ve Benzeri Faaliyetleri 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, AA muhabirine, 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremler nedeniyle konut olarak kullanılan yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün yıkıldığını söyledi.

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Artık havuz park değil ’radye temel var mı’ diye soruyorlar! Depremler ev tercihlerini değiştirdi

Depremin kentsel dönüşümü bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Aydemir, "Deprem, ivedi bir şekilde bu işin hızlandırılıp dönüşüm yapılması gerektiğini göstermiş oldu. Maalesef yıllık bazda konut ihtiyacı 600-700 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Arz talep dengesi bir türlü yakalanamadığı için son 4 yılda ülkemizde kiralık konutlarda ve gayrimenkul fiyatlarında yukarı yönlü fiyat artışını gözlemledik." değerlendirmesini yaptı.

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Artık havuz park değil ’radye temel var mı’ diye soruyorlar! Depremler ev tercihlerini değiştirdi

Emlakçılığa yeni başlayanların doğru fiyatlama ve ekspertiz yapamadığını ifade eden Aydemir, aynı apartmanda fiyatı 3 milyon lira olan bir dairenin üst katının 5 milyon liradan ilana çıktığını gördüklerini aktardı.

Çevredeki kimi gayrimenkul sahiplerinin de 5 milyon liralık ilanı görünce kendi dairesinin fiyatını artırdığını dile getiren Aydemir, bunun piyasada büyük çapta oynamalara yol açtığına dikkati çekti.

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Artık havuz park değil ’radye temel var mı’ diye soruyorlar! Depremler ev tercihlerini değiştirdi

Depremlerden sonra ev arayışı içinde olanların taleplerinin farklılaştığına değinen Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar önceden rezidans hayatı, güvenlik, sosyal yaşam, havuz ve çocuk oyun alanları arıyorlardı ama depremle bu olay da değişmiş durumda. Şimdi insanlar artık depreme uygun olup olmadığı, sıfır olup olmadığı, radye temel var mı, fore kazık var mı... Bunun gibi hususlara dikkat ediyorlar. Öncelikle deprem açısından güvenli binaları tercih etmeye başladılar. Vatandaşlar sosyal yaşamı artık ikinci plana atmış durumda. Yüksek katlı apartmanlara ve 6-7 katın üzerindeki dairelere deprem korkusunu nedeniyle kimse bakmıyor. Genelde herkes alçak katlı yerlere bakıyor. Bir de binanın deprem yönetmeliğine uygunluğuna bakılıyor. Mülk alacakların belediyelere gidip o dairenin statik projesine ve yapı kullanımlarına bakmalarını tavsiye ederim. Binanın yapım yılını da belediyelerden rahatlıkla öğrenebilirler. Yani istedikleri takdirde o statik projesini bütün bilgilerine kadar belediyelerini alabiliyorlar."

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Artık havuz park değil ’radye temel var mı’ diye soruyorlar! Depremler ev tercihlerini değiştirdi

ZEMİN VE BİRİNCİ KATLARDAKİ DAİRE SAHİPLERİ EVLERİNİ SATMA TELAŞINDA

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Göksel Birsen de arz talep dengesizliği nedeniyle birkaç yıldır daire satış fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu, mevcut yapı stoklarının talebi karşılamadığını belirtti.