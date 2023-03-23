23 Mart 2023, Perşembe
120 metrelik dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'na giriş yapan BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılan 'Aras Driller' isimli, 'jack-up' olarak tanımlanan 120 metre yüksekliğe sahip platform, su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürüldükten sonra römorkörler tarafından çekilerek en yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.
Giriş Tarihi: 23.03.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 12:24
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11