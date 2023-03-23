2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...

TAZE FASÜLYE NASIL YAPILIR?

Malzemeler

600 gram taze fasulye

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet orta boy domates (etli ve sulu)

3/4 su bardağı sıcak su

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Kuru soğanları küçük küpler halinde kesin. Sarımsakları ince ince dilimleyin. Domatesleri rendeleyin.

Uç kısımlarını alıp, kılçıklarını ayıkladığınız taze fasulyeleri uzunluklarına göre iki ya da üç eşit parçaya ayırın. Bol suda yıkadıktan sonra fazla suyunu süzün.

Zeytinyağını bir tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar kavurun.

Doğranmış taze fasulyeleri ekleyerek kavurma işlemini sürdürün.

Son olarak rendelenmiş domates, toz şeker ve tuzu ekleyin. Az miktarda sıcak su ilavesiyle kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin.

Arzuya göre ılık fakat daha da lezzetli olması için soğuk olarak servis edin ve sevdiklerinizle paylaşın.

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