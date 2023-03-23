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Haberler Galeri 2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...

2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...

Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte ilk niyetler edildi, oruçlara başlandı. Sofralarımızın şenlendiği bu günlerde iftar menüleri araştırılmaya başlandı. 29 gün boyunca iftar sofralarını süsleyecek pratik yemek fikirleri arama motorlarında araştırılıyor. Peki bugün iftarda ne pişirsem? İşte her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü fikirleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 14:20
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2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...

Bugün iftarda ne pişirsem sorusunun cevabı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Hurma ve suyun en başköşeyi aldığı sofralar bereketlenirken menülerde 29 gün boyunca çeşitlenecek. 14 saate yakın oruç tutacak olan Müslümanların yediklerine dikkat ederek hafif ama doyurucu sofralar tercih etmesi gerekmektedir. İşte iftar için yemek tarifi önerileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...

YAYLA ÇORBASI

Malzemeler:

-1,5 su bardağı sulu yoğurt
-6 su bardağı ılık tavuk veya et suyu
-1 çorba kaşığı dolusu un.

-2 çorba kaşığı tereyağı
-1 ufak çintilmiş kuru soğan
-yeterinde tuz
-1 tatlı kaşığı nane

Yapılışı:

Öncelikle kısık ateşte unu yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Sonra altını kapatıp soğumaya bırakın. Diğer tarafta 1 çorba kaşığı yağda soğanı sürekli karıştırarak yakmadan pembeleşene kadar kavurun. Başka bir yerde de yoğurdu güzelce çırpın, daha sonra unu ilave edip güzelce karışmasını sağlayın. Bu karışımı ılık olan tavuk suyuna karıştırıp, kısık ateşte karıştırarak kaynatın, sonra tuzunu ve kavurduğunuz soğanı ilave edin. Diğer tarafta biraz yağda kırmızı biberi ve naneyi bir taşım pişirip çorbanın üzerine veya servis yaparken tabaktaki çorbaların üzerine gezdirip servis yapın..

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2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...

TAZE FASÜLYE NASIL YAPILIR?

Malzemeler

600 gram taze fasulye

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet orta boy domates (etli ve sulu)

3/4 su bardağı sıcak su

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Kuru soğanları küçük küpler halinde kesin. Sarımsakları ince ince dilimleyin. Domatesleri rendeleyin.

Uç kısımlarını alıp, kılçıklarını ayıkladığınız taze fasulyeleri uzunluklarına göre iki ya da üç eşit parçaya ayırın. Bol suda yıkadıktan sonra fazla suyunu süzün.

Zeytinyağını bir tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar kavurun.

Doğranmış taze fasulyeleri ekleyerek kavurma işlemini sürdürün.

Son olarak rendelenmiş domates, toz şeker ve tuzu ekleyin. Az miktarda sıcak su ilavesiyle kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin.

Arzuya göre ılık fakat daha da lezzetli olması için soğuk olarak servis edin ve sevdiklerinizle paylaşın.

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2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...

BULGUR PİLAVI

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık iri bulgur

Yarım demet nane

3 çorba kaşığı tereyağı

12 adet arpacık soğan

1 Türk kahvesi fincanı soyulmuş badem

2 adet kırmızı

2 adet sivri biber

Üç buçuk su bardağı et suyu veya tavuk suyu

1 Türk kahvesi fincanı haşlanmış

1 Türk kahvesi fincanı nohut

1 Türk kahvesi fincanı yeşil mercimek

1 Türk kahvesi fincanı kuru fasulye

Yarım Türk kahvesi fincanı kuş üzümü

Tuz Pul biber

YAPILIŞI

Bir tencereye tereyağını koyun ve eritin. Arpacık soğan ve bademi hafif pembeleşene kadar kavurun. Doğranmış biberleri ilave edip, 1-2 dakika soteleyin. Bulguru katın ve şöyle bir çevirdikten sonra et suyu veya tavuk suyu ekleyin. Kaynamaya başlayana kadar harlı, sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye, kuş üzümü, kıyılmış nane, tuz ve pul biberi ekleyin. Karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.

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2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...

SALATA TARİFİ

MALZEMELER

5 adet orta boy domates

3 adet orta boy salatalık

2 adet orta boy kırmızı biber

5 adet sivri biber

4 dal taze soğan

5 dal maydanoz

100 gram beyaz peynir

100 gram ceviz

Tuz

Nar ekşili sos için: 2 çorba kaşığı nar ekşisi 8 çorba kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı kuru nane Bir tutam pul biber Bir tutam kimyon

YAPILIŞI

Domates ve salatalığı küp doğrayıp geniş bir kaba alın. Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber, sivri biber, taze soğan ve maydanoz ilave edin. Peyniri iri küpler halinde doğrayın. Cevizi parçalara bölün. Peynir ve cevizi salataya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Sos için malzemeyi bir kaba alıp iyice karıştırın. Daha sonra salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis yapın.