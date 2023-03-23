23 Mart 2023, Perşembe
2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...
Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte ilk niyetler edildi, oruçlara başlandı. Sofralarımızın şenlendiği bu günlerde iftar menüleri araştırılmaya başlandı. 29 gün boyunca iftar sofralarını süsleyecek pratik yemek fikirleri arama motorlarında araştırılıyor. Peki bugün iftarda ne pişirsem? İşte her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü fikirleri...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 14:20
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