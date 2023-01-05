Arsa alacaklar dikkat! Dolandırıcıların yeni numarası: Google Earth

İnşaat sektöründe çalışan Yılmaz Çan, e-Ticaret sitesine girerek, 1 milyon 200 bin TL'ye satılan Boztepe Mahallesi'ndeki 5,5 dönümlük araziyi almak istedi. Satış ilanına tıklayan Çan, telefonla irtibat kurup, tapu ve kimlik bilgilerinin yer aldığı görselleri kendisine mesajla gönderen G.D.'nin banka hesabına arsa karşılığı 3 bin TL kaparo yatırdı.