Arsa alacaklar dikkat! Dolandırıcıların yeni numarası: Google Earth
Trabzon'da, 1 milyon 200 bin TL'ye satılan araziyi almak isteyen 43 yaşındaki Yılmaz Çan, Google Earth fotoğraflarına inanarak kapora verdi. Dolandırıcılara 3 bin TL kaptıran Çan, "İnanmamak elde değil" diyerek vatandaşları uyardı.
Giriş Tarihi: 05.01.2023
09:50 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
09:50
İnşaat sektöründe çalışan Yılmaz Çan, e-Ticaret sitesine girerek, 1 milyon 200 bin TL'ye satılan Boztepe Mahallesi'ndeki 5,5 dönümlük araziyi almak istedi. Satış ilanına tıklayan Çan, telefonla irtibat kurup, tapu ve kimlik bilgilerinin yer aldığı görselleri kendisine mesajla gönderen G.D.'nin banka hesabına arsa karşılığı 3 bin TL kaparo yatırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Satış işlemlerinde G.D.'ye ulaşamayıp, ilanın da kaldırıldığını görünce dolandırıldığı anlayan Çan, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, kentte ayrıca 5 kişinin de aynı yöntemle dolandırılmaktan son anda kurtuldukları belirlendi.
'İLANI KALDIRINCA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM'
Yatırım amacıyla arazi almak istediğini belirten Yılmaz Çan, "Mesajla görüşmemizde arsanın kendisine ait olduğunu söyleyip tapu fotokopisi, e-Devlet bilgilerini ve kimliğini paylaştı. İlanın bilgilerini parsel sorgulamadan baktım.
Bilgilerin örtüştüğünü görüp, güvendim. 3 bin TL kaparo isteyince işlemlerin hızlı ilerlemesi için yatırdım. Ertesi gün numarayı aradığımda ulaşamadım ve engellediğini fark etti. Siteden de ilanı kaldırınca dolandırıldığımın farkına varıp, suç duyurusunda bulundum" dedi.
'GÜZEL BİR ARSA ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM'
Başkalarının da dolandırılmaması için uyarıda bulunan Çan, "Bu dolandırıcılar, en kıymetli lokasyonları belirleyip, 'Google Earth' üzerinden arazinin resimlerini ekleyerek inandırıcılığını had safhaya çıkarıyor; inanmamak elde değil.