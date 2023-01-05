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Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama!
2023 yılında bedelli er olarak silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, kura sonuçları hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanan bedelli askerlik yerlerinin bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. MSB ASAL tarafından duyurulacak sınıflandırma sonuçları ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...