05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama!

Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama!

2023 yılında bedelli er olarak silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, kura sonuçları hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanan bedelli askerlik yerlerinin bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. MSB ASAL tarafından duyurulacak sınıflandırma sonuçları ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:59
  • 1
  • 11
Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama!

Bedelli askerlik kura sonuçları, 2023 yılına girmemiz ile birlikte en çok aranılanlar arasnda yer alıyor. MSB ASAL tarafından 2023 yılında bedelli er olarak silahaltına alınacak adayların duyurulacağı sınıflandırma sonuçları bu ay belli olacak. Heyecan içinde sonuçları bekleyen adaylar MSB ASAL'ın resmi internet adresine akın etmeye başladı. Peki, bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama!

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 2023 yılı bedelli askerlik kurası bu ay gerçekleştirilecek. Sınıflandırma sonuçları ise kesin tarih belli olmamakla birlikte, ocak ayının son haftası açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek.

  • 3
  • 11
Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama!

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKMAMA İHTİMALİ VAR MI?

Bedelli askerlikte sınıflandırma sonuçları kura ile belirleniyor. Başvuru sayısının fazla olması durumunda, adaylar bir sonraki kuraya tabi tutuluyor. Bedelli askerlikten yararlanma şarları ise şu şekilde:

  • 4
  • 11
Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama!

BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

  • 5
  • 11
Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama!

* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.