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Haberler Galeri Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?

Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?

Teravih namazı bugün kılınacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verildi. Bu kapsamda teravih namazı evlerde kılınıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın son orucu bugün tutuluyor. Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, son teravih namazının ne zaman kılınacağını araştırıyor. Peki, bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 14:41
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Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?

Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? Ramazan ayına mahsus bir namaz olan teravih namazının en son ne zaman kılınacağı merak ediliyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelen bir namaz olan teravih namazı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde idrak edildi. Peki, bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman? İşte cevaplar...

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Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?

AREFE GÜNÜ TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?

Bugün yani arefe gününde teravih namazı kılınmayacak. İslam alemi tarafından 2020 yılı son teravih namazı 22 Mayıs'ta kılındı.

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Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Peygamber Efendimiz teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.

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Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?

* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.

Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.

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Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?

Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.

Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.