HaberlerGaleriBugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
Teravih namazı bugün kılınacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verildi. Bu kapsamda teravih namazı evlerde kılınıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın son orucu bugün tutuluyor. Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, son teravih namazının ne zaman kılınacağını araştırıyor. Peki, bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.05.2020 14:36Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 14:41