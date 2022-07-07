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Arefe günü oruç tutmak: Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu?
Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Müslümanlar için büyük öneme sahip Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram arefesi ise 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayrama hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, arefe gününde oruç tutulup tutulmayacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu? İşte arefe günü oruç tutmak hakkında merak edilenler...