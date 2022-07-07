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Arefe günü oruç tutmak: Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu?

Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Müslümanlar için büyük öneme sahip Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram arefesi ise 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayrama hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, arefe gününde oruç tutulup tutulmayacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu? İşte arefe günü oruç tutmak hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022 10:58
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Arefe günü oruç tutmak: Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu?

Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? 4 günlük Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı'nın arefesi ise 8 Temmuz Cuma günü. Kurban Bayramı'na hazırlıklar sürerken, en çok merak edilenlerden biri de "arefe günü oruç tutmak" oldu. Peki, Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu? İşte cevaplar...

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Arefe günü oruç tutmak: Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü oruç tutmak hadislerde teşvik edilmiştir. Arefe günü oruç tutmanın sevabı hakkında Peygamber Efendimizden rivayet edilen hadislerin mealleri şöyledir:

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Arefe günü oruç tutmak: Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu?

Ebu Katade anlatıyor:

Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyurmuştur:

"Arefe gününde tutulan oruç geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur."

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Arefe günü oruç tutmak: Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu?

Atâ el-Horasânı anlatıyor:

Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman Arefe günü Hz. Âişe'nin huzuruna girdi. Hz. Âişe oruçlu idi. Hararetten dolayı üzerine su serpiliyordu. Abdurrahman ona, "Orucunu boz" dedi.

Hz. Âişe:

"Resulullah Aleyhissalâtü Vesselamın, 'Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önce senenin günahlarına kefaret olur' dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim? dedi."

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Arefe günü oruç tutmak: Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu?

Beyhakinin bir rivayetine göre ise Hz. Âişe şöyle demiştir:

Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyurmuştur:

"Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir."