Arefe günü oruç tutmak: Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu?

Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? 4 günlük Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı'nın arefesi ise 8 Temmuz Cuma günü. Kurban Bayramı'na hazırlıklar sürerken, en çok merak edilenlerden biri de "arefe günü oruç tutmak" oldu. Peki, Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu? İşte cevaplar...