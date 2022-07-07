07 Temmuz 2022, Perşembe
Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? Diyanet açıklaması
Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram arefesi ise 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı için hazırlıklar sürerken, en çok merak edilenler arasında teşrik tekbirleri yer aldı. Teşrik tekbirlerinin hangi gün başlayıp bittiğini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.07.2022 11:29
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