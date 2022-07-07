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Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? Diyanet açıklaması

Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram arefesi ise 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı için hazırlıklar sürerken, en çok merak edilenler arasında teşrik tekbirleri yer aldı. Teşrik tekbirlerinin hangi gün başlayıp bittiğini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022 11:29
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Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? Diyanet açıklaması

Kurban Bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, bitiyor? Bayramlar kucaklaşmak, paylaşmak, yakınlaşmak, el uzatmak ve iyiliği yaşatmaktır. Mümini Allah'a yakınlaştıran Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü bşalayacak. Bayram 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Bayrama kısa süre kala teşrik tekbirleri konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? Diyanet açıklaması

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Teşrik tekbirleri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (8 Temmuz Cuma) okunmaya başlanan teşrik tekbiri, bayramın 4. günü (12 Temmuz Salı) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

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Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? Diyanet açıklaması

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR, ANLAMI NEDİR?

Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir.

Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

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Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? Diyanet açıklaması

TEŞRİK GÜNLERİ VE TEKBİRLERİNİN SUBUTİ

Nübeyşe el-Hüzeli (Radıyallâhu Anh)den yapılan rivayette, Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'in şöyle buyurduğu bildirilmiştir: ''Teşrik günleri, yeme, içme ve Azîz, Celîl olan Allah'ı anma günleridir.''

Nitekim İbnu Abbas (Radıyallâhu Anhumâ)nın şöyle dediğini Buhârî nakletmektedir: ''Kur'ân'da, 'Allah (Celle Celâluhû)ı belli günlerde/sayılı günlerde anın' ayetleri teşrik günlerine işarettir.''

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Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? Diyanet açıklaması

İbnu Ömer (Radıyallâhu Anhumâ) ile Ebu Hureyre (Radıyallâhu Anh) da Zilhicce'nin ilk on gününde çarşı, pazara çıkıp tekbir getirirler ve halk da onlara katılarak tekbir getirirdi. Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh) de Mina'da bulunduğu çadırda yüksek sesle tekbir getirir ve mescid ehli onun tekbir sesini işitir, böylece onlar da ona katılıp tekbir getirirlerdi. Aynı zamanda çarşı-pazarda olanlar da bu tekbire katılarak seslerini yükseltirlerdi. O kadar ki, yükselen tekbir sesleri Mina'yı çınlatırdı.