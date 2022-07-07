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Kurban arefesi yarın mı? 2022 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Bayram arefesi hangi gün? Diyanet takvimi

Bayram arefesi ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, Müslümanlar bayrama ulaşmanın heyecan ve sevincini yaşıyor. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan arefenin hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. İslam'a göre, Kurban Bayramı arefesinin ayrı bir yeri vardır. Kurban arefesinde insanlara gönderilen ilahi hükümlerin artık tamamlandığını bildiren "Bugün dininizi tamamladım" mealindeki âyet-i kerime bugünde inmiştir. Peki, Kurban arefesi yarın mı? 2022 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Bayram arefesi hangi gün? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 10:37
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Kurban arefesi yarın mı? 2022 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Bayram arefesi hangi gün? Diyanet takvimi

Kurban arefesi yarın mı? Arefe, Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Kurban Bayramı arefesinin bu yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yayımladığı dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Kurban arefesi yarın mı? 2022 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Bayram arefesi hangi gün? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurban arefesi yarın mı? 2022 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Bayram arefesi hangi gün? Diyanet takvimi

KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet takvimine göre, 2022 Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tarihleri ise şu şekilde:

Arefe günü: 08 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 12 Temmuz Salı

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Kurban arefesi yarın mı? 2022 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Bayram arefesi hangi gün? Diyanet takvimi

KURBAN AREFESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kurban Bayramı arefesinde, mukaddes topraklarda milyonlarca mü'min, Rablerine şükran, minnet ve bağlılık hislerini tekbirleriyle ve telbiyeleriyle ilan ederken, İslâm âleminin bu muhteşem bayramına hazırlanan diğer İslâm ülkelerindeki Müslümanlar da bam başka bir heyecan ve sevinç havasına girerler. Mekke'deki kardeşlerinin tekbirlerine, sabah namazıyla birlikte başladıkları teşrik tekbirleriyle iştirak ederler.

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Kurban arefesi yarın mı? 2022 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Bayram arefesi hangi gün? Diyanet takvimi

Arefe, Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu ayın ilk on günü hakkında büyük müjde ve teşviklerde bulunmuşlardır. Bu teşviklerde Kurban Bayramı arefesinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü insanlara gönderilen İlahi hükümlerin artık tamamlandığını bildiren "Bugün dininizi tamamladım" (1) mealindeki âyet-i kerime bugünde nazil olmuştur.

Bu hususta bir Yahudinin Hazret-i Ömer'le (r.a.) yaptığı konuşma, Arefe gününün mana âlemimizdeki yerini berrak bir şekilde ortaya koymaktadır:

Bahsi geçen Yahudi, Hz. Ömer'e "Ey Ömer, sizin kitabınızda okumakta olduğunuz bir âyet vardır ki, biz Yahudilere inmiş olsaydı, onun indiği günü bayram yapardık" dedi.

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Kurban arefesi yarın mı? 2022 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Bayram arefesi hangi gün? Diyanet takvimi

Hz. Ömer, "O âyet hangi âyettir?" diye sordu. Yahudi şu âyeti okudu:

"Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığı verip ondan hoşnut oldum."

Bunun üzerine Hz. Ömer şu cevabı verdi:

"Biz bu âyet-i kerimenin indiği günü de, yeri de hakkıyla takdir ediyoruz. Bu âyet Resulullah Aleyhissalâtü Vesselama bir Cuma günü Arefe'de bulunurken nazil oldu."