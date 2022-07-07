07 Temmuz 2022, Perşembe
Kurban arefesi yarın mı? 2022 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Bayram arefesi hangi gün? Diyanet takvimi
Bayram arefesi ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, Müslümanlar bayrama ulaşmanın heyecan ve sevincini yaşıyor. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan arefenin hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. İslam'a göre, Kurban Bayramı arefesinin ayrı bir yeri vardır. Kurban arefesinde insanlara gönderilen ilahi hükümlerin artık tamamlandığını bildiren "Bugün dininizi tamamladım" mealindeki âyet-i kerime bugünde inmiştir. Peki, Kurban arefesi yarın mı? 2022 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Bayram arefesi hangi gün? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.07.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 10:37
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