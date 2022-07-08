Arefe günü kılınacak namazlar: 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tövbe namazı...

Birinci rekat:

* "Allah-u ekber" diyerek tekbir alınır ve tövbe namazı kılınmaya başlanır.

* Sübhaneke okunur, daha sonra besmele çekilerek Fatiha duası okunur ve Kur'an'dan zammı bir sure okunur.

* Allah-u ekber diyerek rüku'a eğilir ve üç defa "Subhane rabbiyel azim" denir.

* "Semiallahu Limen Hamide" diyerek doğrulur ve ayağa kalkılır.

* Ayağa kalkınca "Rabbena ve lekel ham" denir ve "Allah-u ekber" diyerek secdeye eğilir.

* Üç defa "Sübhane rabbiyel ala" dedikten sonra "Allah-u ekber" diyerek oturulur.

* Son kez "Allah-u ekber" denerek secdeye gidilir ve "Allah-u ekber" denerek ayağa kalkılır.

* Daha sonra 2.rekat için başlanır.