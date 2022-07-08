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Haberler Galeri Arefe günü kılınacak namazlar: 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tövbe namazı...

Arefe günü kılınacak namazlar: 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tövbe namazı...

Arefe günü kılınacak namazlar nelerdir? Kurban Bayramı arefesini ibadetler içerisinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, bu mübarek günde hangi namazların kılınması gerektiğini araştırıyor. Diyanet tarafından konu hakkında açıklama geldi. Arefe günü kılınması gereken namazlar hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, arefe günü kılınacak namazlar neler? 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 14:45
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Arefe günü kılınacak namazlar: 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tövbe namazı...

Arefe günü kılınacak namazlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı arefesi bugün idrak ediliyor. Bu mübarek günün ibadetler içerisinde geçirilmesinin büyük sevabının olduğuna inanılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında arefe günü kılınması gereken namazlar yer aldı. Peki, arefe günü kılınacak namazlar neler? 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilenler...

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Arefe günü kılınacak namazlar: 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tövbe namazı...

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

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Arefe günü kılınacak namazlar: 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tövbe namazı...

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

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Arefe günü kılınacak namazlar: 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tövbe namazı...

TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

Tövbe namazını kılmaya başlarken öncelikle 'Niyet ettim Allah rızası için iki rekatlık tövbe namazı kılmaya' diye niyet edilir ve daha sonra ilk rekattan namaz kılınmaya başlanır.

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Arefe günü kılınacak namazlar: 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tövbe namazı...

Birinci rekat:

* "Allah-u ekber" diyerek tekbir alınır ve tövbe namazı kılınmaya başlanır.
* Sübhaneke okunur, daha sonra besmele çekilerek Fatiha duası okunur ve Kur'an'dan zammı bir sure okunur.
* Allah-u ekber diyerek rüku'a eğilir ve üç defa "Subhane rabbiyel azim" denir.
* "Semiallahu Limen Hamide" diyerek doğrulur ve ayağa kalkılır.
* Ayağa kalkınca "Rabbena ve lekel ham" denir ve "Allah-u ekber" diyerek secdeye eğilir.
* Üç defa "Sübhane rabbiyel ala" dedikten sonra "Allah-u ekber" diyerek oturulur.
* Son kez "Allah-u ekber" denerek secdeye gidilir ve "Allah-u ekber" denerek ayağa kalkılır.
* Daha sonra 2.rekat için başlanır.