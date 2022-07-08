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Arefe günü kılınacak namazlar: 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tövbe namazı...
Arefe günü kılınacak namazlar nelerdir? Kurban Bayramı arefesini ibadetler içerisinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, bu mübarek günde hangi namazların kılınması gerektiğini araştırıyor. Diyanet tarafından konu hakkında açıklama geldi. Arefe günü kılınması gereken namazlar hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, arefe günü kılınacak namazlar neler? 2022 Kurban Bayramı arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte cevaplar...