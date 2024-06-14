Arefe Günü Mesajları 2024: Resimli, hadisli, uzun, kısa, kalplere dokunan eşe, dosta, aileye Arefe Günü sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
Kurban Bayramı arefesi, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı'na bir gün öncelikle gelir. Müslümanlar için manevi hazırlıkların yapıldığı, arınma ve ibadetlerle dolu özel bir zamandır. Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar için Arefe günü, Arafat vakfesi ile özellikle önemlidir. Arafat Dağı'nda yapılan dualar ve tövbeler, Müslümanlar için manevi bir arınma ve Allah'a yakınlaşma fırsatı sunar. İşte eşe, dosta, akrabalara özel Arefe günü mesajları