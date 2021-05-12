Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri

Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı arefesinde bankalarda işleri olan vatandaşlar, bugün bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. Bankalardan konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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