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Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri

Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı arefesinde bankalarda işleri olan vatandaşlar, bugün bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. Bankalardan konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 10:52
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Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri

Arefe günü bankalar açık mı? Türkiye'de koronavirüs salgını gölgesinde idrak edilen Ramazan ayının sonuna gelindi. Bugün Arefe günü ile birlikte Ramazan ayına veda edilecek. Bayram arefesinde bankaların açık olup olmadığı konusunda detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Bankada işleri olan vatandaşlar, bankaların bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? İşte Arefe günü bankaların çalışma saatleri...

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Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ...

Arefe günü yarım gün resmi tatildir. Buna göre, bankalar dahil resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Saat 12.30'dan sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yani bugün yarım gün idari izinli sayılacak.

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Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün resmi tatildir. Bu nedenle kamu çalışanları Ramazan Bayramı Arefe günü olan 12 Mayıs'ta yani bugün yarım gün idari izinli olacak. PTT ise öğlene kadar açık olacak.

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Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri

TAM KAPANMADA PTT AÇIK MI?

Tam kapanma kapsamında yayımlanan genelgede PTT'nin açık olacağı bildirildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"

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Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de yarım gün yani öğlene kadar hizmet verecek.