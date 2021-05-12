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Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar belli oldu

Arefe günü resmi tatil mi? Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi için kullanılan Arefe, Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi için de kullanılıyor. 2021 Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek. Bayram arefesinde en çok merak edilenlerden biri de Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı... Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 10:11
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Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar belli oldu

Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan ayının sonuna gelindi. Ramazan'a bugün veda edecek olan Müslümanlar, bayram arefesini huşu içinde karşılayacak. Ramazan Bayramı arefesinde bazı sorular gündeme geldi. Peki, Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? İşte cevaplar...

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Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar belli oldu

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

Arefe günü yarım gün resmi tatildir. 5.10.2016 kabul tarihi ve 6752 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre Arefe günü öğleden sonra resmi tatildir. Yani çarşamba günü öğleden önce özel kurumlarda çalışan kişiler yarım günlük bir çalışma yapacaklar.

Öte yandan kararname ile bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla devlet görevlileri ve kamu kurumu çalışanları için resmi tatil olarak 9 gün belirlenmişti. Arefe günü tam gün çalışan kişiler ise yarım günlük mesai almaya hak kazanacaklar.

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Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar belli oldu

AREFE GÜNÜ NASIL İBADET EDİLMELİDİR?

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir.

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Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar belli oldu

Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

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Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar belli oldu

BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?

Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].