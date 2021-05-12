Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar belli oldu

Arefe günü resmi tatil mi? Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi için kullanılan Arefe, Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi için de kullanılıyor. 2021 Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek. Bayram arefesinde en çok merak edilenlerden biri de Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı... Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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