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Güney Afrika'da şaşırtan olay! 6 kiloluk marangoz balığının içinden bakın ne çıktı

27 yaşında öğrenci olan Don Marx arkadaşlarıyla birlike Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'a balık tutmaya gitti. Yaklaşık 6 kilo ağırlığında marangoz balığı yakalayan genç adam oltasının iğnesini çıkartırken hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:37
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Güney Afrika'da şaşırtan olay! 6 kiloluk marangoz balığının içinden bakın ne çıktı

Düşünmesi bile o kadar korkunç ki, kulağa uydurmaymış gibi geliyor. Ama değil: Konakçının dilini ısırıp yerine geçen ve ömrünün sonuna kadar ağzının içinde yaşayan bir parazit.

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Güney Afrika'da şaşırtan olay! 6 kiloluk marangoz balığının içinden bakın ne çıktı

Cape Town'dan 27 yaşındaki Don Marx, altı kiloluk marangoz balığını yakaladığında, Agulhas Burnu yakınlarında balık tutuyordu ve "kaçak yolcuyu" balığın çenesinin içinde keşfetti.

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Güney Afrika'da şaşırtan olay! 6 kiloluk marangoz balığının içinden bakın ne çıktı

İLKE İMZA ATTI
Deniz biyolojisi üzerine eğitim alan Marx, daha önce bu parazitleri duymuştu ama vahşi doğada hiç görmemişti, bu yüzden de anı belgelemek için bir fotoğraf çekti.

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Güney Afrika'da şaşırtan olay! 6 kiloluk marangoz balığının içinden bakın ne çıktı

Ancak çektiği fotoğrafı Kuzey Batı Üniversitesi'nde bir zoolog olan Profesör Nico Smit'e gönderdikten sonra, bu parazit türünün daha önce hiç fotoğraflanmadığını öğrendi ve bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duydu.

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Güney Afrika'da şaşırtan olay! 6 kiloluk marangoz balığının içinden bakın ne çıktı

"Bir deniz bilimcisi olarak ve küçük yaşlardan beri balık avladığım için, balıklar ve köpekbalıkları üzerinde yaşayan parazitleri görüyordum." diyen Marx, sözlerini şöyle sürdürdü: