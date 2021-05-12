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Güney Afrika'da şaşırtan olay! 6 kiloluk marangoz balığının içinden bakın ne çıktı
27 yaşında öğrenci olan Don Marx arkadaşlarıyla birlike Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'a balık tutmaya gitti. Yaklaşık 6 kilo ağırlığında marangoz balığı yakalayan genç adam oltasının iğnesini çıkartırken hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.
Giriş Tarihi: 12.05.2021 10:40Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:37