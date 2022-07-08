08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arefe günü yapılacak ibadetler: Kurban Bayramı arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte yapılması gerekenler

Arefe günü yapılacak ibadetler: Kurban Bayramı arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte yapılması gerekenler

Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Kurban Bayramı arefesi bugün idrak ediliyor. Bu mübarek günü ibadetler içerisinde geçirmenin büyük sevabı bulunuyor. Arefe günü hangi ibadetlerin yapılması gerektiği konusunda araştırmalar sürüyor. Arefe günü yapılması gereken ibadetler hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, arefe günü yapılacak ibadetler neler? Kurban Bayramı arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte arefe günü yapılması gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 14:34
  • 1
  • 16
Arefe günü yapılacak ibadetler: Kurban Bayramı arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte yapılması gerekenler

Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Kurban Bayramı arefesi bugün idrak ediliyor. 9-12 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı'na hazırlanan vatandaşlar, arefe gününü ibadetler içerisinde geçirmek istiyor. Bu mübarek günü ibadetler içerisinde geçirmenin büyük sevabı olduğu biliniyor. Peki, arefe günü yapılacak ibadetler neler? Kurban Bayramı arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Arefe günü yapılacak ibadetler: Kurban Bayramı arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte yapılması gerekenler

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER?

1. Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilir.Teşrik tekbiri "Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir.Arefe günü sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

  • 3
  • 16
Arefe günü yapılacak ibadetler: Kurban Bayramı arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte yapılması gerekenler

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4.Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

  • 4
  • 16
Arefe günü yapılacak ibadetler: Kurban Bayramı arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte yapılması gerekenler

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

  • 5
  • 16
Arefe günü yapılacak ibadetler: Kurban Bayramı arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte yapılması gerekenler

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın remi internet adresinde yer alan bilgiye göre, arefe günü için Hz.Muhammed (S.A.V.) şu duayı uygun görmüştür:

"Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir."