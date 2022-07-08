08 Temmuz 2022, Cuma
Arefe günü yapılacak ibadetler: Kurban Bayramı arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte yapılması gerekenler
Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Kurban Bayramı arefesi bugün idrak ediliyor. Bu mübarek günü ibadetler içerisinde geçirmenin büyük sevabı bulunuyor. Arefe günü hangi ibadetlerin yapılması gerektiği konusunda araştırmalar sürüyor. Arefe günü yapılması gereken ibadetler hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, arefe günü yapılacak ibadetler neler? Kurban Bayramı arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte arefe günü yapılması gerekenler...
Giriş Tarihi: 08.07.2022 14:34
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