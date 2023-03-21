Ardahan, Bayburt, Tunceli Ramazan Takvimi | 2023 iftar ve sahur saatler gün gün sıralandı! 29 GÜNLÜK İMSAKİYE

İftar ve sahur saatleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müslümanlar, farz ibadetler arasında yer alan Ramazan orucuna hazırlığa başladı. Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak rızasını almak isteyenler oruçlarını tutarak nefis terbiyesi yapacaklar. Peki iftar ve sahur saatleri kaçta? İşte 2023 Ardahan, Bayburt, Tunceli imsakiyesi...