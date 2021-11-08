08 Kasım 2021, Pazartesi
Araştırma yaparken bulmuşlardı! Bizans dönemine ait mezar taşı çıktı
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanacak Aktüel Tarih dergisi için saha araştırması yapan tarihçi Prof. Dr. Haşim Şahin ve dergi yayın yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç, Göynük çevresinde yer alan Pelitçik köyünde inceleme yaptıkları sırada, köyün cami avlusundaki musalla taşı dikkatlerini çekti. Taşın üzerindeki sembolleri inceleyen ekip, musalla taşının geç Roma devrinden kalma bir mezar taşı olduğunu fark etti.
Giriş Tarihi: 08.11.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 14:05
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