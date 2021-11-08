Araştırma yaparken bulmuşlardı! Bizans dönemine ait mezar taşı çıktı

Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu bölgelerden biri olan Bolu Göynük ve çevresinde saha araştırması yapan tarihçiler, camide musalla taşı olarak kullanılan taşın, Bizans döneminden kalma mezar steli (taşı), bulgur dövülen dibek taşının da kilisedeki vaftiz teknesi olduğunu tespit etti.