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Araştırma yaparken bulmuşlardı! Bizans dönemine ait mezar taşı çıktı

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanacak Aktüel Tarih dergisi için saha araştırması yapan tarihçi Prof. Dr. Haşim Şahin ve dergi yayın yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç, Göynük çevresinde yer alan Pelitçik köyünde inceleme yaptıkları sırada, köyün cami avlusundaki musalla taşı dikkatlerini çekti. Taşın üzerindeki sembolleri inceleyen ekip, musalla taşının geç Roma devrinden kalma bir mezar taşı olduğunu fark etti.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 14:05
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Araştırma yaparken bulmuşlardı! Bizans dönemine ait mezar taşı çıktı

Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu bölgelerden biri olan Bolu Göynük ve çevresinde saha araştırması yapan tarihçiler, camide musalla taşı olarak kullanılan taşın, Bizans döneminden kalma mezar steli (taşı), bulgur dövülen dibek taşının da kilisedeki vaftiz teknesi olduğunu tespit etti.

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Araştırma yaparken bulmuşlardı! Bizans dönemine ait mezar taşı çıktı

Göynük ve çevresinde hakim olan Roma ve Bizans tekfuru döneminden kalma olduğu belirlenen taşlar; çeşme, duvar, musalla taşı ve ev işleri için kullanılmaya devam ediyor.

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Araştırma yaparken bulmuşlardı! Bizans dönemine ait mezar taşı çıktı

Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde fetih ve savaşların yaşandığı bölgelerden Bolu Göynük, Eskişehir civarındaki köylerde, Bizans tekfurlarından kalma taşlar günlük ihtiyaçlar için kullanılmaya devam ediyor.

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Araştırma yaparken bulmuşlardı! Bizans dönemine ait mezar taşı çıktı

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanacak Aktüel Tarih dergisi için saha araştırması yapan tarihçi Prof. Dr. Haşim Şahin ve dergi yayın yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç, Göynük çevresinde yer alan Pelitçik köyünde inceleme yaptıkları sırada, köyün cami avlusundaki musalla taşı dikkatlerini çekti.

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Araştırma yaparken bulmuşlardı! Bizans dönemine ait mezar taşı çıktı

Taşın üzerindeki sembolleri inceleyen ekip, musalla taşının geç Roma devrinden kalma bir mezar taşı olduğunu fark etti. Nalbant bir kişinin mezar taşı olduğu belirlenen taş, köyün camisinde uzun yıllardan beri musalla taşı olarak kullanılıyor.