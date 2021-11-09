Müge Anlı'da tüm Türkiye onu konuşmuştu! Dj Gezgin'in ölüm sebebi ortaya çıkıyor! Korkunç detay

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla öğrendiği Dj Gezgin olarak tanınan Radyocu Mehmet Karahan'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, cenazenin deforme olması, bir balıkçıdan edinilen buz kalıplarıyla engellendi. İşte cinayet iddialarını güçlü kılan son gelişmeler...