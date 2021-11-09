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Müge Anlı'da tüm Türkiye onu konuşmuştu! Dj Gezgin'in ölüm sebebi ortaya çıkıyor! Korkunç detay

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla öğrendiği Dj Gezgin olarak tanınan Radyocu Mehmet Karahan'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, cenazenin deforme olması, bir balıkçıdan edinilen buz kalıplarıyla engellendi. İşte cinayet iddialarını güçlü kılan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.11.2021 00:37 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 00:52
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Müge Anlı’da tüm Türkiye onu konuşmuştu! Dj Gezgin’in ölüm sebebi ortaya çıkıyor! Korkunç detay

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün farklı olaylar ve konular işleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da tüm Türkiye onu konuşmuştu! Dj Gezgin’in ölüm sebebi ortaya çıkıyor! Korkunç detay

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü yayınında DJ Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan'ın ölümü işlendi.

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Müge Anlı’da tüm Türkiye onu konuşmuştu! Dj Gezgin’in ölüm sebebi ortaya çıkıyor! Korkunç detay

Müge Anlı, Mehmet Karahan'ın ölümü ile ilgili tüyler ürperten detaylara ulaştı. İşte cinayet iddialarını giderek güçlendiren o gelişmeler:

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Müge Anlı’da tüm Türkiye onu konuşmuştu! Dj Gezgin’in ölüm sebebi ortaya çıkıyor! Korkunç detay

KAN DONDURAN İDDİA

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin'in ölümünde sır perdesi aralanmak üzere.

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Müge Anlı’da tüm Türkiye onu konuşmuştu! Dj Gezgin’in ölüm sebebi ortaya çıkıyor! Korkunç detay

DJ Gezgin lakaplı Radyocu Mehmet Karahan'dan 2017 yılından beri haber alınamıyor. Müge Anlı'nın kapısını abla Fatma Karadağ çalmıştı.