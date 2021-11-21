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Gasp içinde gasp! İstanbul'da Fransız kadın Katarlı adamı sokak ortasında dövdü

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Fransız bir kadınla otele giden Katar uyruklu genç, hırsızlık yapmak istedi. Kadının kovaladığı genç merdivenlerden yuvarlanarak yere düşünce kadın, çantasıyla ve tekmelerle gence saldırdı. Olay yerine gelen başka biri ise yerde yatan Katarlının telefon ve paralarını çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 13:23
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Gasp içinde gasp! İstanbul’da Fransız kadın Katarlı adamı sokak ortasında dövdü

Beyoğlu'nda "bu kadar da olmaz" dedirten olay, Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M. bir mekanda eğlendiği Fas uyruklu Fransa vatandaşı Lina Samira B. ile birlikte gecenin sonunda bir otele gitti.

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Gasp içinde gasp! İstanbul’da Fransız kadın Katarlı adamı sokak ortasında dövdü

Otel odasında ikili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M., tartıştığı kadının çantasını çalarak hızlı bir şekilde odadan çıkıp kaçmaya başladı. Bu sırada çantasının çalındığını fark eden kadın genci kovaladı.

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Gasp içinde gasp! İstanbul’da Fransız kadın Katarlı adamı sokak ortasında dövdü

Kadından kaçmaya çalışan Al Fehaid Saad M., dengesini kaybederek otel önündeki merdivenlerden aşağıya yuvarlanarak yaralandı. Al Fehaid Saad M. yere düşerek elini başının altına koyup beklemeye başlarken, genç kadın ise yerden aldığı çantasıyla ve tekmelerle şahsa saldırdı.

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Gasp içinde gasp! İstanbul’da Fransız kadın Katarlı adamı sokak ortasında dövdü

Bir süre darp eden kadını otel çalışanları güçlükle sakinleştirip içeriye aldı. Genç adam ise kadının saldırısına tepki vermeden yerde yatmaya devam etti.

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Gasp içinde gasp! İstanbul’da Fransız kadın Katarlı adamı sokak ortasında dövdü

Al Fehaid Saad M., yerde yattığı sırada yanına yanaşan bir ticari taksiden inen başka biri ise yardım edecek gibi şahsa yaklaştı. Şahıs, karşılık veremeyen Al Fehaid Saad M.'ın cebindeki telefonu ve bir miktar parasını aldı.