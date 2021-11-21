Gasp içinde gasp! İstanbul'da Fransız kadın Katarlı adamı sokak ortasında dövdü

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Fransız bir kadınla otele giden Katar uyruklu genç, hırsızlık yapmak istedi. Kadının kovaladığı genç merdivenlerden yuvarlanarak yere düşünce kadın, çantasıyla ve tekmelerle gence saldırdı. Olay yerine gelen başka biri ise yerde yatan Katarlının telefon ve paralarını çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 13:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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