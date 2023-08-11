Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı | Yeni görüntüler ve kan donduran detaylar...

Bir süre sonra gelen Serpil Demir ve Ersen Başak'ın adamları Doğan S. ve Fatih E, bir anda Arpapay'a saldırıp darp etti. Biri burnuna koklattığı eterle bayıltırken diğeri ellerine plastik kelepçe taktı, bir diğeri de boynundan kimyasal sıvı enjekte etti.