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Haberler Galeri Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı | Yeni görüntüler ve kan donduran detaylar...

Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı | Yeni görüntüler ve kan donduran detaylar...

Maddi durumu iyi olan 57 yaşındaki Murat Arpapay, 19 yaşındaki sevgilisi tarafından tuzağa düşürülerek bir aparta götürüldü. Çete üyeleri tarafından eterle bayıltılıp damardan kimyasal sıvı verilen Arpapay feci şekilde can verdi. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 11.08.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 06:48
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Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı | Yeni görüntüler ve kan donduran detaylar...

Bahçelievler'de 26 Temmuz günü yaşanan korkunç olay iddialara göre şöyle yaşandı: Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan Murat Arpapay 1993'te Türkiye'ye kesin dönüş yapıp Bahçelievler'de ailesine ait evde, yine yurtdışındaki ailesinden her ay düzenli olarak gelen parayla yaşamını sürdürüyordu.

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Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı | Yeni görüntüler ve kan donduran detaylar...

Zaman zaman da çevirmenlik yaparak para kazanan Arpapay, evinin yakınında bulunan Ersen Başak'ın kafesine de sık sık gidip zaman geçiriyordu.

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Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı | Yeni görüntüler ve kan donduran detaylar...

İddiaya göre; Ersen Başak, Arpapay'ın maddi durumunun iyi olduğunu ve ailesinden her ay para geldiğini öğrenince korkunç cinayeti planladı. Ersen Başak'ın daha önceden tanıdığı genç kızlar Muhterem Perçikli ve Serpil Demir de planda rol aldı.

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Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı | Yeni görüntüler ve kan donduran detaylar...

Kafeye müşteri gibi gelerek Murat Arpapay ile arkadaşlık kuran genç kızlardan 19 yaşındaki Muhterem Perçikli samimiyeti ilerletip Arpapay ile sevgili oldu. Muhterem Perçikli, sevgilisi gibi davrandığı Murat Arpapay'ı olay günü, cesedinin bulanacağı Şirinevler'deki günlük kiralık daireye çağırdı.

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Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı | Yeni görüntüler ve kan donduran detaylar...

Bir süre sonra gelen Serpil Demir ve Ersen Başak'ın adamları Doğan S. ve Fatih E, bir anda Arpapay'a saldırıp darp etti. Biri burnuna koklattığı eterle bayıltırken diğeri ellerine plastik kelepçe taktı, bir diğeri de boynundan kimyasal sıvı enjekte etti.