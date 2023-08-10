10 Ağustos 2023, Perşembe
Sokak köpeklerinin yaşattığı vahşet! 11 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı: Etimi kopardı
Antalya'nın Serik ilçesinde annesi ve ağabeyiyle pazara giden 11 yaşındaki Hasan Basri Kaya, sokaktaki başıboş köpek tarafından ısırıldı. Küçük çocuğun sol baldırından ısıran köpek etini koparırken, hastaneye kaldırılan çocuğa 7 dikiş atıldı. Çok acı çektiğini belirten Kaya, "Köpeğin sahibi varsa ona, yoksa belediye yetkililerine hakkımı helal etmiyorum" dedi. Anne Melek Kaya, oğlunu görünce şoka uğradığını belirterek, "Allah kimseye evladını bu şekilde görmek nasip etmesin" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 10.08.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 19:43
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