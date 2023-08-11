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Haberler Galeri Tatvan’a 65 bin metrekare alanda millet bahçesi yapılıyor! Başkan Erdoğan’ın vizyon projeleri her yere yayılıyor

Tatvan’a 65 bin metrekare alanda millet bahçesi yapılıyor! Başkan Erdoğan’ın vizyon projeleri her yere yayılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşil bir Türkiye için büyük önem verdiği millet bahçeleri projeleri her yere yayılıyor. Bu kapsamda yeni bir proje için Bitlis'te start verildi. Tatvan Belediyesi'yle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 65 bin metrekare alan üzerine millet bahçesi yapılıyor. İşte devam ede projeden fotoğraflar ve detaylar…

Giriş Tarihi: 11.08.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 09:22
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Tatvan’a 65 bin metrekare alanda millet bahçesi yapılıyor! Başkan Erdoğan’ın vizyon projeleri her yere yayılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen ve TOKİ tarafından ihalesi yapılan millet bahçesinin önümüzdeki aylar içerisinde vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tatvan’a 65 bin metrekare alanda millet bahçesi yapılıyor! Başkan Erdoğan’ın vizyon projeleri her yere yayılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının (TCDD) lojmanlarının bulunduğu alanda yapımı devam eden millet bahçesinin içinde her kesimin faydalanabilmesi için etkinlik alanları oluşturuluyor.

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Tatvan’a 65 bin metrekare alanda millet bahçesi yapılıyor! Başkan Erdoğan’ın vizyon projeleri her yere yayılıyor

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, millet bahçesinin yapımı sırasında doğaya hiçbir şekilde zarar verilmediğini söyledi.

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Tatvan’a 65 bin metrekare alanda millet bahçesi yapılıyor! Başkan Erdoğan’ın vizyon projeleri her yere yayılıyor

Geylani, millet bahçesinin merkezde bulunan 5 mahallenin ortasında bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Tatvan millet bahçemiz yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alan içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmakta.

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Tatvan’a 65 bin metrekare alanda millet bahçesi yapılıyor! Başkan Erdoğan’ın vizyon projeleri her yere yayılıyor

Yaklaşık iki ay içinde de tamamlanması hedefleniyor. İçinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları da yer alıyor.