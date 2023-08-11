Tatvan’a 65 bin metrekare alanda millet bahçesi yapılıyor! Başkan Erdoğan’ın vizyon projeleri her yere yayılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşil bir Türkiye için büyük önem verdiği millet bahçeleri projeleri her yere yayılıyor. Bu kapsamda yeni bir proje için Bitlis'te start verildi. Tatvan Belediyesi'yle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 65 bin metrekare alan üzerine millet bahçesi yapılıyor. İşte devam ede projeden fotoğraflar ve detaylar…