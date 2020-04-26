Apartman boşluğunda türbe! Dışarıdan fark etmek imkansız!

Dışarıdan türbeyi fark etmenin neredeyse imkansız olduğunu aktaran Günay, türbenin Aşık Yunus'a ait olduğunun 17 asrın büyük alimi Niyazi Mısri Hazretlerinin bildirmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Günay, Aşık Yunus Hazretlerinin,Yunus Emre Hazretlerinden farklı bir şahsiyet olduğuna da dikkat çekerek, "Aşık Yunus Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri döneminde yaşamıştır. Onun sohbetlerinde bulunup yazdığı şiirler ile ön plana çıkmıştır şu an kendisine ait bildiğimiz şiirler mesela 'Sordum Sarı Çiçeğe' ilahisi. En çok bilinen ilahilerden biridir, 'Şol Cennetin Irmakları' şiirini söylemiştir. Genellikle Yunus Emre'nin diye biliriz ama Aşık Yunus'undur. Burada asıl olan konu Aşık Yunus Hazretlerinin kabrinin bulunduğu mekanın durumudur. Kabrin bulunmuş olduğu yer içler acısı olup bilinmemektedir. Bir an önce gerekli çevre düzenlemesinin yapılıp bilinir bir hale getirilip ziyarete açılması gerekmektedir" diye konuştu.