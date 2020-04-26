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Dehşete düşüren görüntü! Dünyanın nazar boncuğuydu...

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kurudu. Neredeyse bir avuç kadar kalan suyun rengi de mikroorganizma nedeniyle kırmızıya döndü. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Konya Havzası'nda yer altı suyunun çekilmesiyle birlikte gölün güzelliğini oluşturan suyun da çekildiğini belirterek, ''Yaklaşık 10-12 metreye kadar olan su yüksekliğinden herhangi bir su kalmamış durumda. Bu mevsimde kırmızı renge boyanması ise mikroorganizmalardan kaynaklanan olaydır" dedi.

Giriş Tarihi: 26.04.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 14:31
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Dehşete düşüren görüntü! Dünyanın nazar boncuğuydu...

Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu.

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Dehşete düşüren görüntü! Dünyanın nazar boncuğuydu...

Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle kurudu. Şu an gölün sadece bir kısmında, neredeyse bir avuç su bulunuyor.

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Dehşete düşüren görüntü! Dünyanın nazar boncuğuydu...

KIRMIZI RENGE BÜRÜNDÜ

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gölün kurumasının en önemli nedeninin Konya Havzası'nda yer altı suyunun çekilmesi olduğunu belirtti. Yaka, şunları söyledi:

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Dehşete düşüren görüntü! Dünyanın nazar boncuğuydu...

''Son zamanlarda ülkemizde ve Konya Havzası'nda yeraltı suyunun çekilmesiyle birlikte Meke Gölü'nün güzelliğini oluşturan suyu çekilmiş durumda. Yaklaşık 10-12 metreye kadar olan su yüksekliğinden herhangi bir su kalmamış durumda. Bu mevsimde kırmızı renge boyanması ise mikroorganizmalardan kaynaklanan olaydır. Bu mevsimde su çekildiği için mikroorganizmalardan kaynaklanan kırmızı görünüm aldı. Bu, gölümüze ayrı bir güzellik verdi.''

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Dehşete düşüren görüntü! Dünyanın nazar boncuğuydu...

SORUN ÇÖZÜLDÜĞÜNDE GÖL ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞACAK

Meke Gölü'nün suyunun yeniden kazandırılması için yer altı su seviyesinin yeniden gözden geçirilmesi ve bununla ilgili eylem planının yapılmasını gündeme getirdiğini ifade eden Kaya, havzanın tamamındaki su sorunu çözüldüğünde gölün eski güzelliğine kavuşacağını söyledi.