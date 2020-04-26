Dehşete düşüren görüntü! Dünyanın nazar boncuğuydu...

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kurudu. Neredeyse bir avuç kadar kalan suyun rengi de mikroorganizma nedeniyle kırmızıya döndü. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Konya Havzası'nda yer altı suyunun çekilmesiyle birlikte gölün güzelliğini oluşturan suyun da çekildiğini belirterek, ''Yaklaşık 10-12 metreye kadar olan su yüksekliğinden herhangi bir su kalmamış durumda. Bu mevsimde kırmızı renge boyanması ise mikroorganizmalardan kaynaklanan olaydır" dedi.

Giriş Tarihi: 26.04.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 14:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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